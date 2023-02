Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. Dass es nicht nur an kalten Wintertagen oder gar an Weihnachten einen Braten braucht, beweist dieses Rezept.

Hähnchen aus dem Backofen eignet sich nämlich nicht nur als Festtagsessen am Ende eines Jahres, vielmehr lässt es sich auch wunderbar zu Jahresbeginn servieren. Dabei muss es aber nicht immer nur deftig sein.

Passend zum Frühling glänzt dieses erfrischende Gericht mit einem asiatischen Hauch. Je nach Geschmack lässt es sich unterschiedlich scharf würzen, sodass keine Wünsche offenbleiben. Mit der frischen Note von Zitrone und leichtem Frühlingsgemüse überzeugt das Gericht. Kombiniert mit asiatischen Reisnudeln und Sprossen zaubert dieses Hähnchen aus dem Ofen gleichzeitig einen Hauch Exotik in die Küche. Es ist damit ein perfektes Essen für den Übergang vom Winter in den Frühling – und dabei sowohl gesund als auch vergleichsweise leicht. Bei der Zubereitung werden zudem weniger Zutaten benötigt als sich anfangs vermuten lassen.

Die Angaben eignen sich für vier Personen.

Zutaten:

1 frisches Hähnchen vom Markt

3 Esslöffel Butter

1 Bund Koriander

frische Mangold- oder Spinatstauden

oder Frühlingsgemüse vom Markt

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 Bio-Zitronen

frische Pfefferkörner

Meersalz

300 Gramm Reisnudeln

200 Milliliter Kokosmilch

2 Esslöffel Erdnussbutter

1 Esslöffel Currypaste,

1 Esslöffel brauner Zucker

Sesamöl und bunter Pfeffer

Zubereitung:

Das Hähnchen waschen, abtupfen und mit Meersalz würzen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und die Zitronen heiß abwaschen. Anschließend mit einer Reibe fein abreiben, die geriebenen Zitronenschalen mit Folie abdecken und zur Seite stellen. Die Zitronen in Scheiben schneiden. Als Nächstes etwas Koriander waschen, die Hälfte davon mit den Zitronenscheiben in das Hähnchen legen und mit Küchengarn zubinden.

In einem Bräter die Butter zergehen lassen, das Hähnchen von beiden Seiten anbraten und mit dem Bräter in den Backofen stellen. Nun die Knoblauchzehen schälen, aber am Stück lassen. Den restlichen Koriander zu einem Strauß binden und die ganzen Knoblauchzehen und Zitronenscheiben dazugeben.

Das Hähnchen circa 50 Minuten im Backofen schmoren lassen, dabei immer wieder mit dem Zitronen-Butterfonds bestreichen. In der Zwischenzeit Zwiebeln klein schneiden und das Gemüse waschen. Beides nun in etwas Sesamöl anbraten, mit wenig Wasser ablöschen, bissfest dünsten und danach warm stellen. Für die Soße die Kokosmilch bei geringer Hitze köcheln lassen, Currypaste unterrühren, Erdnussbutter und Zucker dazugeben. Die Mischung mit etwas Limettensaft abschmecken, in Schälchen füllen und mit Pfeffer würzen.

Erst wenn das Hähnchen fertig ist, werden die Glasnudeln in einem Dampfsieb in Salzwasser gegart. Abschließend das Hähnchen mit dem Gemüse und den Glasnudeln anrichten, mit etwas Meersalz und Pfeffer abrunden und mit den anfangs geriebenen Zitronenschalen bestreuen.