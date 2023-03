Rettigheim. (kbw) Wer Fahrten zwischen Rettigheim und Östringen plant, muss seit dieser Woche Umwege einkalkulieren. Die Östringer Straße in dem Mühlhausener Ortsteil ist bis Ende Mai gesperrt. Umleitungen führen über die Wiesenstraße und die Gartenstraße. Die Busse der Linien 705 und 792 fahren die Haltestellen "Rettigheim Siedlung" und "Dorfmitte" bis auf Weiteres nicht an, eine Ersatzhaltestelle wurde in der Wiesenstraße eingerichtet.

Die jetzigen Arbeiten sind Teil einer größeren Maßnahme, die schon länger angekündigt war. In der Östringer Straße, der Friedhofstraße und der Bergstraße wird der Hauptkanal erneuert – wobei es in der Östringer Straße nur um einen Abschnitt von 25 Metern geht. Zusätzlich sollen dort zwei Fahrbahnverengungen eingerichtet werden. Damit wird ein Vorschlag aus dem Lärmaktionsplan umgesetzt. Auch ein neuer Zebrastreifen auf der Höhe der Malscher Straße wird aufgetragen. Wie Bürgermeister Jens Spanberger ankündigte, soll es ab Ende Mai mit den Arbeiten in der Friedhofstraße weitergehen. Dort steht ein kompletter Austausch des Kanals an, auf einer Länge von 275 Metern. Ebenso wie in der Bergstraße wird dort die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten in dieser Straße sollen bis zum Ende des Jahres gehen, danach folgt in der Bergstraße der nächste Schritt, wie Spanberger erläuterte. Dort wird ebenfalls der Kanal saniert, allerdings in geschlossener Bauweise.

In Friedhofs- und Bergstraße ersetzt der Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL) Malsch außerdem die veralteten Wasserleitungen durch neue Kunststoffleitungen. Geplant ist auch, dass der Versorger Netze BW neue Strom- und Gasleitungen legt und die Deutsche Glasfaser Breitbandkabel.

Auch das Umfeld des Friedhofs soll im Zuge der Bauarbeiten saniert werden. Die Treppenanlage wird erneuert, Parkplätze neu angelegt und Stolperfallen beseitigt. Nach Abschluss der Maßnahme soll auch der Weg zwischen dem Friedhof und der Mühlhäuser Straße erneuert werden. Dabei handelt es sich um einen etwa 60 Jahre alten Betonplattenweg, der einige Schäden aufweist. Das Bauunternehmen Hauk aus Waibstadt führt die Arbeiten aus. Die Bauarbeiten kosten die Stadt rund 2,5 Millionen Euro, die Maßnahme der ZWL Malsch schlägt mit weiteren 600.000 Euro zu Buche. Das Baufeld befinde sich in der Gebietskulisse zum Landessanierungsprogramm "Rettigheim III". Die Straßenbaumaßnahme könne deshalb über Landesfördermittel bezuschusst werden, sagte Spanberger. Beantragt sei ein Zuschuss von 190.920 Euro.