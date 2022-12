> Der Cäcilienchor der katholischen Pfarrgemeinde St. Mauritius Rot wird die Gottesdienste zu Weihnachten in der Kirche, Walldorfer Straße 4, wieder feierlich umrahmen. Heute, an Heiligabend, wird der Chor die Gottesdienstbesucher ab 17 Uhr mit Weihnachtsliedern auf die Christmette einstimmen, die ebenfalls mit ...

> Der Kirchenchor St. Cäcilia Rotenberg lädt herzlich ein zum Wortgottesdienst am heutigen Heiligabend um 17 Uhr in der festlich geschmückten Pfarrkirche St. Nikolaus. Der Kirchenchor unter der Leitung von Dirigent Bernhard Reiß wird die Feier mit weihnachtlichen Weisen umrahmen und selbstverständlich bekommen die Gäste Gelegenheit zum Mitsingen bekannter Weihnachtslieder. Der Kirchenchor freut sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

> Die musikalische Weihnachtseinstimmung mit der Stadtkapelle Wiesloch findet nach zwei langen Jahren der Corona-Zwangspause wieder am heutigen Heiligen Abend statt. Neben dem Auftritt in Frauenweiler, siehe oben, tritt die Stadtkapelle auch um 16.15 Uhr auf dem Stadtfriedhof in Wiesloch, Hauptstraße 164, auf. Mit den passenden Stücken möchte die Stadtkapelle die Zuhörerinnen und Zuhörer auf ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest einstimmen.

> Zum Weihnachtssingen am Dorfplatz in Frauenweiler laden Stadtteilverein Frauenweiler und Stadtkapelle Wiesloch wieder gemeinsam ein: Heute, an Heiligabend, trifft man sich um 15.30 Uhr in der Ortsmitte. Einen Auftritt des Gesangvereins Frauenweiler wird es nicht mehr geben, stattdessen werden Liederzettel ausgeteilt, sodass alle Besucherinnen und Besucher mitsingen können. Fanfarenzug und Feuerwehr aus Frauenweiler bieten dazu Glühwein an. Eine herzliche Einladung gilt allen Interessierten.

Region Wiesloch. (seb) Anlässlich des Weihnachtsfests wird in der Region um Wiesloch viel Musik geboten. Stimmungsvolle Klänge gibt es nicht nur bei größeren, anspruchsvollen Konzerten in Gottesdiensten, sondern auch bei gemeinsamen Feierstunden zur Einstimmung auf Heiligabend und auf die Weihnachtstage, zu denen die Bevölkerung eingeladen ist und teilweise auch in die besinnlichen Weisen mit einstimmen kann.

> Der katholische Kirchenchor an St. Peter und Paul Rauenberg möchte die Botschaft der Hoffnung mit seiner Darbietung teilen. Unter dem Motto "mit Mozart Weihnachten feiern" gestaltet der Chor den Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag, 26. Dezember, um 10.30 Uhr in der Rauenberger Kirche mit. Die Bibel erzählt, wie Gottes Sohn als hilfloses Kind herabstieg in einer Zeit der Spannungen. Diese Botschaft der Hoffnung will der Kirchenchor mit seinem Dirigenten Franz Wassermann teilen. Mozarts "Credo-Messe" – "Credo" bedeutet übersetzt "Ich glaube" – wird gemeinsam mit den Solisten Annette Blatz-Braun, Monika Gradl, Constantin Rupp und Uwe Schröder-Wildberg vorgetragen. Das Konzert findet zusammen mit dem Orchester "Les Alouettes" aus Heidelberg statt.

> Die "Walldorf Gospel Singers" treten am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag, 26. Dezember, zur Andacht um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche, Astor-Straße 1, auf, Das Motto lautet "Rejoice!", übersetzt "Frohlocket". Unter der Leitung von Bernhard Gröne werden fröhliche, stimmungsvolle und besinnliche Stücke aus der afroamerikanischen christlichen Musik mit Einflüssen aus Spiritual, Blues und Jazz geboten.

> Die "Weihnachtsbläser" sind in Malsch unterwegs: In der Heiligen Nacht von Samstag, 24., auf Sonntag, 25. Dezember, ab 0 Uhr, macht sich eine kleine Gruppe des Musikvereins Konkordia auf, um die Bürgerinnen und Bürger mit festlichen Klängen zu unterhalten. Sie starten am Ortseingang, von Rot kommend, ziehen von Straßenzug zu Straßenzug und machen für diverse Auftritte an verschiedenen Punkten im Ort Station. In der Vergangenheit hat die Blasmusik zu Weihnachten, die schon seit Jahrzehnten Brauch in Malsch ist, schon mal fünf bis sechs Stunden gedauert. Daher werden die Musikerinnen und Musiker traditionell von den Menschen hie und da mit Kaffee, Tee oder Glühwein empfangen. Dem Verein, gerade auch den jungen Mitgliedern, bereitet das Musizieren zum Fest viel Freude, bleibt zu hoffen, dass sie von gar zu viel Regen verschont bleiben.