Doch wo lässt es sich am besten feiern? Wo findet ein Faschingsumzug statt? Und wo können sich auch die Kinder austoben? In dieser Übersicht kündigt die RNZ viele Faschingsveranstaltungen an, sodass für alle Feierlustigen etwas Passendes dabei ist.

Region Wiesloch. Die heiße Phase der Narretei beginnt: Ab dem heutigen Tag heißt es Endspurt. So wird in unserer Region mit bunten Kostümen, Spaß und lautstarker Musik noch einmal kräftig gefeiert, ehe am Aschermittwoch, 22. Februar, alles vorbei ist.

Von Sarah Eiselt

Wiesloch

Frauenweiler

Schatthausen

Walldorf

Frauen- und Kirchfasenacht im Pfarrsaal unter der katholischen Kirche, Hauptstraße 22, am Donnerstag, 16. Februar, Beginn: 19.31 Uhr.

Kindermaskenball in der Astoria-Halle, Schwetzinger Straße 91, Sonntag, 19. Februar, Beginn: 14.01 Uhr.

Schlüsselrückgabe im Rathaus, Nußlocher Straße 45, am Dienstag, 21. Februar, Beginn: 11.11 Uhr.

Malsch

Schmutziger Donnerstag des Tierparks und der Vogelfreunde, in der Letzenberghalle am Donnerstag, 16. Februar, Beginn: 19.31 Uhr. Eintritt ab 16 Jahren.

Kappenabend der Motorradfreunde im Clubhaus, Hauptstraße 76, am Freitag, 17. Februar, Beginn: 20.11 Uhr.

Rockfasching der TSV in der Letzenberghalle am Samstag, 18. Februar, Beginn: 19.31 Uhr.

Faschingsfeier in der Letzenberghalle am Samstag, 18. Februar, Beginn: 19.31 Uhr.

Fastnachtsgottesdienst mit Essigempfang der Pfarrgemeinde gemeinsam mit der KaGe Blau-Rot in der Pfarrkirche, am Sonntag, 19. Februar, Beginn: 9.11 Uhr.

Faschingsumzug am Sonntag, 19. Februar, Beginn: 14.11 Uhr. Der Umzug formiert sich an der Ecke Rosenweg und Tonwerkstraße, zieht durch die Hauptstraße und löst sich in der Rotenberger Straße und dem Oberen Mühlweg auf.

Faschingsfeier in der Letzenberghalle am Sonntag, 19. Februar, Beginn: 15 Uhr.

Kinderfasching in der Letzenberghalle am Dienstag, 21. Februar, Beginn: 14.11 Uhr, Eintritt für Erwachsene 2 Euro, Kinder zahlen 1 Euro.

Schlüsselrückgabe der KaGe im Rathaus am Dienstag, 21. Februar, Beginn: 18.11 Uhr.

Mühlhausen

Frauenfasenacht in der Bernhardushalle, Untere Mühlstraße 62, am Mittwoch, 15. Februar, Beginn: 19.51 Uhr.

Schmutziger Donnerstag: Faschingsrock der Musikerinitiative Kreischgau im Fanfarenhaus Mühlhausen, am Donnerstag, 16. Februar, Einlass: 18.29 Uhr, Beginn: 18.59 Uhr.

Rettigheim

Närrischer Freitag in der Turnhalle, Freitag, 17. Februar, Beginn: 19.33 Uhr.

Faschingsumzug am Dienstag, 21. Februar, Beginn: 15.11 Uhr. Begonnen wird in der Wiesenstraße, anschließend zieht der Umzug über die Gotthard-Schuler-Straße, Malscher Straße und Östringer Straße bis in die Gartenstraße.

Tairnbach

Faschingsumzug, am Samstag, 18. Februar, Beginn: 15.11 Uhr. Gestartet wird in der Talstraße, anschließend geht es über die Stegwiesenstraße und die Sternweilerstraße bis in die Schützenstraße.

Rauenberg

Rathausstürmung, Treffpunkt: Gerhard-Geißler-Platz, Samstag, 18. Februar, 10 Uhr.

Närrischer Nachmittag für Senioren in der Kulturhalle, Montag, 20. Februar, 14.23 Uhr.

St. Leon-Rot

Roter Faschingsumzug am 21. Februar, Beginn: 14.01 Uhr. Startpunkt ist der Parkplatz vor der Parkring-Sporthalle, Wiesenstraße 4. Der Umzug endet beim FC Rot in der Sepp-Herberger-Straße.

Bad Schönborn

Rathausstürmung auf dem Mingolsheimer Marktplatz am Donnerstag, 16. Februar, ab 17 Uhr.

Nachtumzug des "Faschings-Clubs Longebrigge" am Freitag, 17. Februar, Beginn: 18.31 Uhr. Es geht vom Südring in die Römerstraße, dann über die Blumenstraße, in die Klammenstraße bis zur Huttenstraße auf den "Niederbronn-les-Bains-Platz" vor der Kraichgauhalle.

Faschingsparty auf dem "Niederbronn-les-Bains-Platz" direkt im Anschluss.

Musik-Faschingsparty des "Förderverein SG-Fasching" am Freitag, 17. Februar, Beginn: 20.32 Uhr, Frauen haben bis 21.32 Uhr freien Eintritt.

Faschingsumzug, am Sonntag, 19. Februar, Beginn: 14.11 Uhr. Nach Aufstellung in der Richard-Wagner-Straße geht es über die Monestraße und Wassergasse hin zur Kraichgaustraße, der Friedrichstraße und zum Marktplatz.

Fastnachtsverbrennung auf dem Mingolsheimer Marktplatz am Dienstag, 21. Februar, Beginn: 20 Uhr.

Kronau

Rathausstürmung, Donnerstag, 16. Februar, von 17 bis 19 Uhr.

Schmutziger Donnerstag des Vereins Deutscher Schäferhunde am Donnerstag, 16. Februar, Beginn: 19.11 Uhr.

Nußloch

Schmutziger Donnerstag in der Festhalle Nußloch, am Donnerstag, 16. Februar, Beginn: 20.31 Uhr.

Kindermaskenball in der Festhalle Nußloch, Sonntag, 19. Februar, Beginn: 14.11 Uhr.

Rosenmontagsball in der Festhalle Nußloch, Montag, 20. Februar, Beginn: 20.01 Uhr.

Faschingsumzug "Südliche Bergstraße", Dienstag, 21. Februar, Beginn: 14.11 Uhr. Der Umzug startet an der Ecke Römerstraße / Walldorfer Straße, geht über den Lindenplatz und endet im Birkenweg.

Östringen

Rathausstürmung am Rathaus, Am Kirchberg 19, am Donnerstag, 16. Februar, Beginn: 18.11 Uhr.

Fastnachtsumzug, am Samstag, 18. Februar, Beginn: 14.11 Uhr. Startaufstellung ist in der Wiesenstraße, von dort aus geht es über die Georgstraße zur Hinteren Straße.

Kinderfastnacht im Bernhardushaus, Gartenstraße 3, am Sonntag, 19. Februar, Beginn: 14.11 Uhr.