Region Wiesloch. (seb) Das dritte Adventswochenende ist in der Region um Wiesloch wieder geprägt von zahlreichen Weihnachtsmärkten. Sieben Mal wird ab dem morgigen Donnerstag mit Genüssen, Geschenkideen und Gemütlichkeit die Vorfreude aufs Weihnachtsfest angefeuert. Der Duft von Lebkuchen und Glühwein sowie besinnliche Melodien weisen den Weg.

Zusätzlich lockt in Wiesloch noch bis 18. Dezember der "Weihnachtszauber" auf Markt- und evangelischen Kirchplatz. Geöffnet ist dort montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Angeboten werden dort beispielsweise traditionelles Kunsthandwerk, detailreiche Handarbeiten, natürliche Erzeugnisse vielfältiger Art, außerdem natürlich handgemachte Adventsgestecke, Adventsschmuck oder andere vorweihnachtliche Dekorationen. Zudem bereichert ein abwechslungsreiches Musikprogramm den Wieslocher Weihnachtsmarkt.

> Das Psychiatrische Zentrum in Wiesloch (PZN) lädt schon für Donnerstag, 8. Dezember, von 11 bis 17 Uhr zum Weihnachtsmarkt ein, erstmalig im Gutshof im Osten des PZN-Geländes. Es gibt ein buntes Programm, für Essen und Getränke ist gesorgt. Angeboten werden Süßes und Herzhaftes, Weihnachtsbasteleien und selbst gebackene Plätzchen. Für die Kinder gibt es Gesichterschminken, von 14 bis 17 Uhr kommt der Ballonverdreher Giorgio Piccolo und ab 15 Uhr wird der Nikolaus erwartet.

> In Frauenweiler findet der Weihnachtsmarkt am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Dezember, statt. Ein neuer Standort wurde gewählt: der Hof der Grundschule nämlich, nicht mehr der Dorfplatz. Jeweils von 16 bis 20 Uhr gibt es Glühwein und Kinderpunsch sowie Bratwürste und Waffeln. Außerdem erwarten die Besucher an der Grundschule wieder einige Aussteller mit Bastelarbeiten verschiedener Art. Veranstalter des Markts sind die Freiwillige Feuerwehr und der Spielmanns- und Fanfarenzug Frauenweiler.

> In Schatthausen ist ein kleiner, aber feiner "Advent am Hummelberg" geplant: am Samstag, 10. Dezember, von 16 bis 21 Uhr auf dem Vorplatz des Schützenhauses. Es wird Glühwein- und Kinderpunsch geben, Bratkartoffeln, "Kraichgauer Kultwurst", Honig, Glühmost, Flohmarktartikel, stimmungsvolle selbst gemachte Weihnachtsgeschenke, Holzkunst, Schnäpse, Liköre, Spezialitäten des Kindergartens "Sternschnuppe" und mehr. Der Nikolaus wird gegen 17 Uhr erwartet. Alle Gäste werden gebeten, eigene Tassen mitzubringen. Die Kultur AG und die Teilnehmer freuen sich auf viele Besucher.

> Rauenberg veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt vom 9. bis 11. Dezember auf dem Rathaus- und Kirchplatz. Geöffnet ist am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 21 Uhr. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 9. Dezember, um 18 Uhr statt. Dazu treten der Musikverein und der MGV Sängerbund auf. Die Kinder der Kindergärten Unterm Regenbogen, Seepferdchen, Märzwiesen und Mittendrin sowie der Mannaberg-schule werden jeweils einen Weihnachtsbaum schmücken. Insgesamt nehmen 23 Beschicker am Markt teil. Mit einem vielfältigen Speisen- und Getränkeangebot ist fürs leibliche Wohl gesorgt. Weihnachtliche Köstlichkeiten dürfen nicht fehlen. Zudem werden Kunsthandwerk, Geschenkartikel, Schmuck und vieles mehr angeboten. Im Rahmenprogramm erklingen am Samstag, 10. Dezember, 16 Uhr, Lieder zu Advent und Weihnachten mit "Capella Carolina" und Kammerchor "Camerata Carolina" aus Heidelberg sowie dem Chor "Cantomanie" aus Mannheim in der katholischen Kirche St. Peter und Paul. Am Sonntag, 11. Dezember, tritt um 15 Uhr das Jugendorchester des Musikvereins Rauenberg mit weihnachtlichen Liedern auf dem Weihnachtsmarkt auf, für 16 Uhr wird der Nikolaus erwartet. Der Gewerbeverein spendiert die kleinen Päckchen, die der Nikolaus verteilt.

> In Malschenberg veranstaltet der Musikverein am Samstag, 10. Dezember, ab 16.30 Uhr sein traditionelles "Weihnachtsplätzchen" in und um die Brunnenberghalle. Um 18 Uhr wird auch der Nikolaus vorbeischauen und für die kleinen Gäste eine Überraschung haben. Alle Interessierten sind eingeladen, sich bei Glühwein und anderen Köstlichkeiten einige ruhige und besinnliche Stunden zu gönnen. Am Verkaufsstand sind allerlei Spezialitäten, Gebäck und Geschenkartikel für Weihnachten zu finden. Einige der Aktiven des Musikvereins werden die Gäste mit festlichen Liedern unterhalten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

> Der Unterhofer Weihnachtsmarkt findet am Freitag, 9. Dezember, ab 16.30 Uhr statt. Angeboten werden unter anderem Töpferwaren, Bastel- und Handarbeiten, Geschenkartikel und Trödlerware. Der Weihnachtsmann wird ebenfalls vorbeischauen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der Heimatverein Unterhof lädt alle Besucherinnen und Besuchern in den alten Ortskern von Unterhof ein. Der Markt endet voraussichtlich gegen 22.30 Uhr.

> In Malsch findet der Weihnachtsmarkt am Samstag, 10. Dezember, und Sonntag, 11. Dezember, statt. Er wird von einer Initiative aus der Bürgerschaft organisiert, die die Gemeinde unterstützt. Beginn ist am Samstag mit einer offiziellen Eröffnung um 15 Uhr. Um 17 Uhr schaut der Nikolaus vorbei. Am Sonntag findet der Markt von 11 bis 16 Uhr statt, um 14 Uhr gibt es eine Gesangseinlage des MGV. Angeboten werden ein Mitmach-Tisch für Kinder, heiße Getränke, Essen, und kreative kunsthandwerkliche Geschenkideen und Weihnachtsartikel.