Die Gottesdienste im Gebiet der katholischen Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot finden dieser Tage bei zehn Grad in der Kirche statt , wie Pfarrer Michael Hettich mitteilte. Diese Temperierung wird von der Diözese empfohlen. Zwar seien Gottesdienste in Gemeindesälen auch in der Seelsorgeeinheit ein Thema gewesen, bisher sehen die Verantwortlichen davon aber ab, führt Pfarrer Hettich aus. Es sei ein enormer Aufwand, die Säle erst für die Gottesdienste und dann wieder für andere Veranstaltungen vorzubereiten, die dort auch stattfinden. Gespräche mit Gemeindemitgliedern hätten ergeben, dass diese kühle Kirchenräume gegenüber den Gemeinderäumen bevorzugen. Damit die Kirchgänger nicht frieren müssen, lägen zudem auch Decken bereit.

Im Gemeindehaus herrsche eine Grundwärme von 19 Grad Celsius. Wie viel Geld sich mit dem Ausweichen dorthin einsparen lässt, müsse sich noch zeigen. Aus anderen Gemeinden, die schon vor der Energiekrise Winterkirchen in ihren Gemeindesälen feierten, wisse sie aber, dass dort auf diese Weise mehrere Tausend Euro weniger pro Jahr an Heizkosten bezahlt werden mussten, sagte Freidhof – bei den Preisen, die vor dem Ukrainekrieg galten.

"Wir wollen in der aktuellen Situation einen Beitrag leisten", betonte Henriette Freidhof, evangelische Pfarrerin in Walldorf. Die Entscheidung zum Umzug auf Zeit habe der Kirchengemeinderat getroffen. "Das Gemeindehaus wird ohnehin beheizt, in der Kirche müssten wir extra hochheizen", erläuterte die Geistliche. Die Gottesdienste sollen bis zum Gründonnerstag im Gemeindehaus stattfinden. "Ostern wollen wir wieder in unserer Kirche feiern", kündigte Freidhof an.

Region Wiesloch. Angesichts der Energiekrise gehen die Kirchengemeinden in der Region unterschiedliche Wege, um Heizkosten einzusparen. Die evangelische Kirchengemeinde Walldorf weicht mit ihren Gottesdiensten bis auf Weiteres von der Stadtkirche in ihr Gemeindehaus aus. Die Regelung gilt schon beim nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag, 8. Januar, der für 10 Uhr geplant ist. Andernorts finden die Veranstaltungen weiterhin in den Gotteshäusern statt, wenn auch bei niedrigen Temperaturen als gewohnt.

Von Konrad Bülow

Auch die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Mühlhausen-Tairnbach finden bis auf Weiteres wie gewohnt in der Tairnbacher Kirche statt. "Die Temperatur haben wir von 17 auf 14,5 Grad abgesenkt", sagte Pfarrer Klemens Dittberner. Der Verbrauch werde regelmäßig überprüft – mit der Option, bei Bedarf doch noch auf andere Gemeinderäume auszuweichen. Die evangelische Kirchengemeinde Baiertal-Dielheim feiert ihre Gottesdienste ebenfalls in der Kirche – bei 16 statt der gewohnten 18 Grad.

Einen etwas anderen Weg geht die katholische Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim. Das Thema Energiesparen sei komplex, sagte Pfarrer Bernhard Pawelzik, es gehe nicht nur um Temperaturen, auch die Luftfeuchtigkeit spiele eine Rolle. Ein Heizungsbauer in der Gemeinde habe deshalb das Seelsorgeteam in einer Präsentation geschult und eine Checkliste zum intelligenten Wirtschaften mit der Energie erstellt. Neben den Heizungen gehe es auch um den Einsatz der Leuchtmittel. "Wir müssen das noch auswerten. Aber ich habe den Eindruck, dass uns das Energiesparen gut gelungen ist", sagt der Pfarrer. Ohnehin fänden allerdings in diesen Tagen weniger Gottesdienste statt als früher, was sich ebenfalls auf die Energiebilanz auswirke.

Wie der Beitrag zum Energiesparen aussehen kann, müsse letztlich jeder für sich entscheiden, fügt Pawelzik hinzu. Seine Einschätzung sei aber, dass alle Kirchengemeinden in der Region auf ihre Weise ihren Anteil leisten.