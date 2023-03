Das bestätigt auch der Inhaber des "Eiscafé Venezia" in Wiesloch , Marcello La Terra. "Wir haben eine fast 2000 Euro hohe Stromrechnung durch die Eisherstellung, die Eismaschinen, Gefrierfächer, Eistheken und vieles mehr", zählt er auf. Auch hier seien die Kunden etwas vorsichtiger und zurückhaltender beim Geldausgeben. Aber jeder genieße es sehr, so La Terra. "Besonders jetzt, nachmittags mit ein bisschen Sonne" schätzen die Kunden seine Terrasse in der Hauptstraße.

Was gerade an der Eistheke im Trend ist

Aus Erbsen und Soja und Co.: Was gerade an der Eistheke im Trend ist

"Das ist mit das Erste, was die Kunden wissen wollen. Wie viel eine Kugel Eis kostet", lacht er. Verständlich, denn für eine Familie mit drei Kindern wird der Nachmittagsausflug in der Stadt damit schnell etwas kostspieliger.

Mit seinen 1,50 Euro pro Kugel Eis verlangt er genauso viel wie andere Eisdielen in der Region. Gleichzeitig ist es bei ihm damit aber noch immer günstiger als bei seinen Kollegen im Umkreis: In Mannheim, Karlsruhe oder Heidelberg zahle man gut und gerne 1,80 Euro oder sogar zwei Euro. Und dort seien die Portionen wiederum auch noch deutlich kleiner.

Region Wiesloch. Endlich heißt es wieder: Eiscafé, Sahnebecher, Milchshake und Co. Die Tage werden länger, die Sonne scheint. So haben die ersten Eiscafés in der Region seit wenigen Tagen nun auch wieder geöffnet und die Gäste freuen sich auf das gemeinsame Sonnetanken. "Jetzt, nach Corona und der Winterpause, da verbindet jeder mit einer Kugel Eis den Frühling, die Sonne, rausgehen", sagt Marco Negri, Inhaber des "Eiscafé Negri" in St. Leon-Rot . Er hatte dieses Jahr vergleichsweise früh schon sein Geschäft nach der Winterpause eröffnet, nämlich bereits Anfang Februar. "Dass Wichtigste ist, dass die Sonne scheint", so Negri weiter.

Von Sarah Eiselt

Region Wiesloch. Endlich heißt es wieder: Eiscafé, Sahnebecher, Milchshake und Co. Die Tage werden länger, die Sonne scheint. So haben die ersten Eiscafés in der Region seit wenigen Tagen nun auch wieder geöffnet und die Gäste freuen sich auf das gemeinsame Sonnetanken. "Jetzt, nach Corona und der Winterpause, da verbindet jeder mit einer Kugel Eis den Frühling, die Sonne, rausgehen", sagt Marco Negri, Inhaber des "Eiscafé Negri" in St. Leon-Rot. Er hatte dieses Jahr vergleichsweise früh schon sein Geschäft nach der Winterpause eröffnet, nämlich bereits Anfang Februar. "Dass Wichtigste ist, dass die Sonne scheint", so Negri weiter.

Dass aber auch er im Zuge der Inflation seine Preise etwas anheben musste, verstehen seine Kunden. Er habe dabei bisher nur positive Resonanz erhalten: "Die Gäste zeigen Verständnis und wissen, dass uns nichts anderes übrig bleibt. Wir haben etwa zehn bis 15 Cent pro Kugel draufschlagen müssen, die Rohstoffpreise sind bis zu 120 Prozent gestiegen."

Mit seinen 1,50 Euro pro Kugel Eis verlangt er genauso viel wie andere Eisdielen in der Region. Gleichzeitig ist es bei ihm damit aber noch immer günstiger als bei seinen Kollegen im Umkreis: In Mannheim, Karlsruhe oder Heidelberg zahle man gut und gerne 1,80 Euro oder sogar zwei Euro. Und dort seien die Portionen wiederum auch noch deutlich kleiner.

"Das ist mit das Erste, was die Kunden wissen wollen. Wie viel eine Kugel Eis kostet", lacht er. Verständlich, denn für eine Familie mit drei Kindern wird der Nachmittagsausflug in der Stadt damit schnell etwas kostspieliger.

Wenn er von Rohstoffen spricht, meint er insbesondere Milch, Sahne, und Zucker. All diese Zutaten benötigt er zur Eisherstellung. Und natürlich Strom, "damit die Maschinen auch funktionieren".

Das bestätigt auch der Inhaber des "Eiscafé Venezia" in Wiesloch, Marcello La Terra. "Wir haben eine fast 2000 Euro hohe Stromrechnung durch die Eisherstellung, die Eismaschinen, Gefrierfächer, Eistheken und vieles mehr", zählt er auf. Auch hier seien die Kunden etwas vorsichtiger und zurückhaltender beim Geldausgeben. Aber jeder genieße es sehr, so La Terra. "Besonders jetzt, nachmittags mit ein bisschen Sonne" schätzen die Kunden seine Terrasse in der Hauptstraße.

Ein wenig anders sieht es dafür in Walldorf aus. Bei Inhaberin Natasha Modica gehen die Gäste noch nicht so gerne auf die Terrasse. Den meisten sei es bei zwei Grad noch zu kalt, sagt sie. "Unsere Stammkunden und die Kinder freuen sich aber auf unsere Öffnung diese Saison und konnten es kaum abwarten", so Modica weiter.

Im "Eiscafé La Fontana" in Rauenberg bestellen aber gerade die Kinder auffällig weniger als sonst. "Mittlerweile nehmen sie eher eine statt wie früher üblich zwei Kugeln Eis", erklärt der Inhaber Aki Ergelezi. Da seien besonders die Eltern im Hintergrund mit etwas kritischeren Blicken, was die Preise angeht, erklärt er. "Und das, obwohl Eis in Deutschland noch vergleichsweise günstig sei. In Frankreich oder Italien koste eine Kugel prinzipiell mehr als zwei Euro. Hier ist die Lage also eigentlich insgesamt noch sehr gut", so Ergelezi.

Und was ist die beliebteste Sorte, die zurzeit über die Theke geht? Neben den Klassikern wie (dunkle) Schokolade und Vanille steht besonders Karamell, teilweise kombiniert mit Erdnuss, aber auch Haselnusseis hoch im Kurs. Nicht fehlen dürfe außerdem Mango und Cookie.