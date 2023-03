Dies trifft vor allem auf den Plastikmüll zu, der zum Tod von verschiedenen Tieren führen kann", heißt es in der Ankündigung. Vonseiten der Walldorfer Vereine wurden der Stadt bereits über 260 freiwillige Helferinnen und Helfer gemeldet. Aber auch Familien und Einzelpersonen sind eingeladen, an der städtischen Aktion teilzunehmen.

> Walldorf: Die Stadt Walldorf wird 2023 erstmalig eine Gemarkungsputzaktion veranstalten. Unter dem Motto "Walldorf räumt auf" soll am Samstag, 11. März, die Stadt von achtlos weggeworfenem Müll gesäubert werden. "Einfach in der Umwelt entsorgter Müll trübt nicht nur die Lebensqualität, sondern gefährdet auch Flora und Fauna.

Ausgerüstet mit Handschuhen, Müllsäcken und Greifzangen zogen die Helfer los. Gefüllte Säcke ließen sie am Wegesrand der zuvor ausgemachten Routen stehen, der stadtteileigene Fahrdienst sammelte sie ein und fuhr sie zum vom Bauhof aufgestellten Müllcontainer. Im Vergleich zu früheren Jahren wurde weniger Müll gefunden, so klang der Nachmittag in geselliger Runde bei einem gemeinsamen Vesper im Vereinsheim aus. In den anderen Kommunen stehen die Sammelaktionen noch aus.

Region Wiesloch. (kbw/seb/rka) Frühjahrsputz ist angesagt: In den Städten und Gemeinden der Region treffen sich dieser Tage wieder freiwillige Helfer, um Abfall einzusammeln und zu entsorgen. In Frauenweiler ist die Aktion bereits über die Bühne gegangen. Knapp 50 Menschen folgten dem Ruf des Stadtteilvereins Frauenweiler und trafen sich vergangenen Samstag zur Gemarkungsreinigung, so viele wie nie zuvor.

Region Wiesloch. (kbw/seb/rka) Frühjahrsputz ist angesagt: In den Städten und Gemeinden der Region treffen sich dieser Tage wieder freiwillige Helfer, um Abfall einzusammeln und zu entsorgen. In Frauenweiler ist die Aktion bereits über die Bühne gegangen. Knapp 50 Menschen folgten dem Ruf des Stadtteilvereins Frauenweiler und trafen sich vergangenen Samstag zur Gemarkungsreinigung, so viele wie nie zuvor.

Ausgerüstet mit Handschuhen, Müllsäcken und Greifzangen zogen die Helfer los. Gefüllte Säcke ließen sie am Wegesrand der zuvor ausgemachten Routen stehen, der stadtteileigene Fahrdienst sammelte sie ein und fuhr sie zum vom Bauhof aufgestellten Müllcontainer. Im Vergleich zu früheren Jahren wurde weniger Müll gefunden, so klang der Nachmittag in geselliger Runde bei einem gemeinsamen Vesper im Vereinsheim aus. In den anderen Kommunen stehen die Sammelaktionen noch aus.

> Walldorf: Die Stadt Walldorf wird 2023 erstmalig eine Gemarkungsputzaktion veranstalten. Unter dem Motto "Walldorf räumt auf" soll am Samstag, 11. März, die Stadt von achtlos weggeworfenem Müll gesäubert werden. "Einfach in der Umwelt entsorgter Müll trübt nicht nur die Lebensqualität, sondern gefährdet auch Flora und Fauna.

Dies trifft vor allem auf den Plastikmüll zu, der zum Tod von verschiedenen Tieren führen kann", heißt es in der Ankündigung. Vonseiten der Walldorfer Vereine wurden der Stadt bereits über 260 freiwillige Helferinnen und Helfer gemeldet. Aber auch Familien und Einzelpersonen sind eingeladen, an der städtischen Aktion teilzunehmen.

Beginn der Aktion ist um 9 Uhr auf dem Gelände des Bauhofs, Josef-Reiert-Straße 8, wo an die Helfer Müllsäcke und Handschuhe ausgegeben werden. Dort werden den Sammelgruppen auch die jeweiligen Suchbezirke zugeteilt, damit die Feldflur gleichmäßig abgearbeitet werden kann.

Dazu erhalten die Sammler Karten, auf der die Ablageorte der gefüllten Müllsäcke eingezeichnet werden, damit der Bauhof das Sammelgut abholen kann. Um 12.30 Uhr gibt es einen Imbiss auf dem Gelände des Bauhofs.

Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich. Bei Fragen können sich Interessierte gerne an Alexander Engelhard (alexander.engelhard@walldorf.de, Telefon: 0 62 27/35 12 31) vom Fachdienst Umwelt wenden.

> Mühlhausen: Die Gemeinde Mühlhausen organisiert die Frühjahrsputzaktion "Sauberes Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach". Die Putzaktion findet am Samstag, 11. März, von 9 bis 12 Uhr statt. Folgende Treffpunkte sind vorgesehen: Mühlhausen, Bauhof, In den Rotwiesen 19; Rettigheim, Feuerwehrhaus, Gartenstraße 26; Tairnbach, Dorfplatz und Dreschhalle.

Die Gemarkung wird in Teilbereiche aufgeteilt, die von den Teilnehmern gesäubert werden. Die Müllsäcke werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer sollten an Handschuhe und wetterfeste Kleidung denken. Der Bauhof entsorgt den gesammelten Müll. Ein gemeinsamer Abschluss mit Imbiss wird im Bauhof in Mühlhausen stattfinden. Die Gemeinde bittet Vereine und Gruppen, die Anzahl der Teilnehmenden und den Namen des Verantwortlichen zu melden. Kontakt: Bauhofleiter Uwe Geiser, Telefon 0 62 22/61 58 61, E-Mail uwe.geiser@muehlhausen-kraichgau.de.

> Wiesloch: Der Gemarkungsputz in Wiesloch findet an gleich zwei Samstagen statt. Am 18. und am 25. März wollen Wieslocher Vereine, Organisationen und Privatpersonen, die Gemarkung in und um Wiesloch reinigen. Insgesamt beteiligen sich Stand jetzt zwölf Vereine aus Wiesloch und den Ortsteilen mit vielen Helferinnen und Helfern an dieser Aktion, heißt es von der Stadt.

Der Bauhof stelle die Container, Müllsäcke, Handschuhe, Warnwesten und Greifzangen zur Verfügung. Das anschließende Vesper für die Helferinnen und Helfer spendiert die Stadt Wiesloch. Die AVR nimmt den Müll für diese Aktion kostenlos entgegen.

> St. Leon-Rot: Die Ortsgruppe Rhein-Neckar des Bundesverbands für "Waldbaden" und das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises rufen zum Waldputztag in St. Leon-Rot auf. Am Samstag, 18. März, sind Waldfreunde und Naturschützer eingeladen, mitzumachen und den Wald von Müll zu befreien.

Die Aktion startet um 10 Uhr am Parkplatz beim Roter Sportschützenhaus in der Wieslocher Straße. Von dort werden der Wald und der Straßenrandbereich entlang der Abzweigung zum Rewe-Logistikzentrum abgelaufen. Gesammelt wird bis 12.30 Uhr, wobei die Teilnahmedauer jedem freigestellt ist. Es ist keine Anmeldung nötig. Helfer sollten neben festen Schuhen und wettergerechter Kleidung auch Handschuhe und eine Warnweste mitbringen, um die Sichtbarkeit für die Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Unterstützt wird der Waldputztag von der Gemeinde St. Leon-Rot. Greifzangen stellt der Bauhof bereit, er übernimmt die Abholung des Mülls. Für Rückfragen steht das Kreisforstamt unter E-Mail forstamt@rhein-neckar-kreis.de oder Kerstin Rose von der Waldbaden-Ortsgruppe, Telefon 0 62 27/ 3 09 81 55, zur Verfügung.

> Malsch: Die Vogelfreunde Malsch rufen zur Müllsammelaktion am Samstag, 18. März, auf. Beginn ist um 9 Uhr am Bauhof. Zur Planung der Aktion sollten sich Helfer mit Nennung der Personenanzahl vorab bei Sven Hoffmann melden, Telefon 01 76/84 36 11 09, oder E-Mail h.sven93@web.de.

> Rauenberg: Die Stadt Rauenberg ruft zum Gemarkungsputz in allen drei Stadtteilen auf am Samstag, 25. März, von 9 bis 12 Uhr. Die Treffpunkte sind am Rauenberger Bauhof, am Feuerwehrhaus Rotenberg sowie am Feuerwehrhaus in Malschenberg. Die Gemarkungsreinigung wird in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesäubert werden.

Von der Gemeinde werden Müllsäcke, Greifzangen und Sicherheitswesten zur Verfügung gestellt. Handschuhe sollten bei Bedarf von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst mitgebracht werden. Über eine rege Teilnahme von interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie den örtlichen Vereinen würde die Stadt sich freuen.

Zur weiteren Detailplanung wird um baldige Rückmeldung der Mitwirkenden gebeten, Kontakt: Umweltbeauftragte Jacqueline Geiger, Telefon 0 62 22/6 19 31 oder per E-Mail an jacqueline.geiger@rauenberg.de. Im Anschluss an den Gemarkungsputz findet ab 12 Uhr ein gemeinsamer Abschluss im Rauenberger Bauhof, Hohenaspen 6-8, mit einem kleinen Vesper statt.

> Dielheim: Am Samstag, 25, März, wird in Dielheim Abfall eingesammelt. Beginn ist um 9 Uhr. Koordiniert von den Vereinen werden die Helfer jeweils in bestimmten Teilbereichen unterwegs sein, Als Abschluss ist für 11.30 Uhr ein gemeinsamer Imbiss geplant. Weitere Informationen werden noch bekannt gegeben.