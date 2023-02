Schatthausen/Baiertal. (kbw) In der Region hat es zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage einen größeren Stromausfall gegeben. Betroffen waren am Freitagmorgen zwischen 6.01 und 7 Uhr Bereiche in den Wieslocher Stadtteilen Schatthausen und Baiertal, wie eine Sprecherin des Netzbetreibers Netze BW bestätigte.

Durch Umschaltungen im Netz habe der Entstörungsdienst die Versorgung wiederhergestellt. Diese Störung stehe in keinem Zusammenhang mit dem Ausfall am Mittwoch, von dem Teile Wieslochs sowie Rettigheim, Malsch, Rotenberg und Malschenberg betroffen waren.

Am gestrigen Freitag versuchte der Netzbetreiber, die Fehlerstelle mithilfe eines Kabelmesswagens genau zu lokalisieren. An Bord eines solchen Wagens befinden sich Einrichtungen, die die Fehlerstellen an Erdkabeln orten können. Die Reparatur des Kabels sollte im Laufe des Tage durchgeführt werden.

Update: Freitag, 3. Februar 2023, 19.45 Uhr

Stromausfälle in Wiesloch, Malsch, Rauenberg und Mühlhausen

Region Wiesloch. (jek) Zu Stromausfällen ist es am Mittwoch in Teilen von Wiesloch, Malsch, Rauenberg (Ortsteile Rotenberg und Malschenberg) und Mühlhausen (Ortsteil Rettigheim) gekommen. Der Strom war ab kurz nach 11 Uhr ausgefallen.

Nach Angaben von Netze BW waren der Auslöser ein technischer Defekt im Mittelspannungsnetz sowie ein Folgefehler. Die genaue Ursache ist noch nicht geklärt.

Durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz gelang es dem Entstördienst, die Versorgung schrittweise wiederherzustellen. Wie Netze BW mitteilte, waren ab 11.40 Uhr alle Ortsteile, bis auf eine Kundenstation, wieder zugeschaltet. Diese Kundenstation wurde ab 12.45 Uhr mit Strom versorgt.