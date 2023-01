Wiesloch. (seb) Die Arbeitslosigkeit hat sich im Raum Wiesloch vom vergangenen November auf Dezember um 36 auf 1966 Personen verringert. Die Arbeitslosenquote blieb im Dezember damit bei 3,6 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 3,5 Prozent. Das teilt die Agentur für Arbeit Heidelberg mit.

Dabei meldeten sich 463 Personen neu oder erneut arbeitslos, und gleichzeitig beendeten 502 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 26 auf 473 gesunken.

Mehr als 54 Prozent der Arbeitslosen sind Männer, fast acht Prozent sind zwischen 15 und 25 Jahre alt, über 41 Prozent sind 50 Jahre und älter. Fast 30 Prozent sind Langzeitarbeitslose, knapp 13 Prozent Menschen mit schweren Behinderungen und rund 37 Prozent haben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft.

Von den 463 Personen, die sich im Dezember arbeitslos meldeten, hatten 134 zuvor eine reguläre Beschäftigung, 148 hatten eine Ausbildung gestartet oder an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, etwa Fortbildungen, teilgenommen. Von den 502 Personen, die nicht mehr als arbeitslos gelten, haben 85 eine Erwerbstätigkeit aufgenommen, 184 sind in einer Ausbildung oder einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme. Weitere Details sind der Statistik nicht zu entnehmen.

Im Gesamtbezirk der Heidelberger Arbeitsagentur sank die Arbeitslosenzahl im Dezember um 295 auf 15.296 Personen, die Quote betrug also vier Prozent, im November waren es 4,1 Prozent. Unterbeschäftigt waren im Dezember 21.097 Personen. Hier werden nicht nur Arbeitslose erfasst, sondern auch jene, die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen oder die aus anderen Gründen nicht als arbeitslos gelten, aber keine Erwerbstätigkeit haben.

Die Arbeitsagentur bezeichnet die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt als insgesamt verhalten, sieht aber laut der Mitteilung einen Lichtblick: Im Gesamtbezirk ist ein "erfreulicher Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit" zu beobachten, im Vergleich zum Vorjahr um knapp 15 Prozent. Den Fachkräftemangel bezeichnet die Agentur als "die größte Herausforderung für den Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren".