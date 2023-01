Von Felix Hüll

Region Heidelberg. Es geht ums Geld – auch bei den Sternsingern. Wenn jetzt Kinder und Jugendliche mit Kronen auf dem Kopf, Stern am Stab in der Hand und eventuell mit dampfend Aroma verströmendem Weihrauchfass von Tür zu Tür ziehen, sammeln sie für die jeweilige Jahresaktion des Kindermissionswerks. 2023 geht’s unter anderem um arme Kinder in Indonesien.