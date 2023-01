Hier bittet die Feuerwehr, den eigenen Baum am Samstag, 7. Januar, zwischen 8 und 11 Uhr an einen der knapp 50 Sammelplätze im Stadtgebiet zu bringen. Die Sammelstellen sind auf einer Karte im Internet unter www.eppelheim.de einsehbar. Spenden für den Abtransport können am Samstag bis 14 Uhr in eine Spendenbox vor dem Feuerwehrhaus gegeben werden.

Die örtliche DLRG holt die Christbäume am Samstag, 14. Januar, ab. Diese sollen bis 9 Uhr an der Straße abgelegt worden sein; bei Mehrfamilienhäusern soll der jeweilige Baum markiert werden, wenn die Ehrenamtlichen für eine etwaige Spende klingeln sollen.

Region Heidelberg. Alle Jahre wieder stellt sich nach den Feiertagen die Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? In den Orten rund um Heidelberg kümmern sich meist Feuerwehren, aber auch andere Vereine oder Organisationen darum und holen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitgelegte, abgeschmückte Bäu-me vor den Haustüren ab. In den meisten Fällen freuen sich die "Abholer" über Spenden. Vereinzelt stehen auch Container zur eigenständigen Entsorgung bereit. Die RNZ gibt einen Überblick:

Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Alle Jahre wieder stellt sich nach den Feiertagen die Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? In den Orten rund um Heidelberg kümmern sich meist Feuerwehren, aber auch andere Vereine oder Organisationen darum und holen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitgelegte, abgeschmückte Bäu-me vor den Haustüren ab. In den meisten Fällen freuen sich die "Abholer" über Spenden. Vereinzelt stehen auch Container zur eigenständigen Entsorgung bereit. Die RNZ gibt einen Überblick:

Bammental

Die örtliche DLRG holt die Christbäume am Samstag, 14. Januar, ab. Diese sollen bis 9 Uhr an der Straße abgelegt worden sein; bei Mehrfamilienhäusern soll der jeweilige Baum markiert werden, wenn die Ehrenamtlichen für eine etwaige Spende klingeln sollen.

Dossenheim

Die Katholische junge Gemeinde kümmert sich um die ausgedienten Tannen am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr. Abgeholt werden alle Bäume, die mit einem Gutschein versehen sind. Ein solcher ist unter anderem erhältlich bei: Bäckerei Sommer, Buchhandlung Worring, Schreibwaren Faludy, "Löwenzahn – Der kleine Blumenladen", sowie im katholischen Pfarrbüro.

Eppelheim

Hier bittet die Feuerwehr, den eigenen Baum am Samstag, 7. Januar, zwischen 8 und 11 Uhr an einen der knapp 50 Sammelplätze im Stadtgebiet zu bringen. Die Sammelstellen sind auf einer Karte im Internet unter www.eppelheim.de einsehbar. Spenden für den Abtransport können am Samstag bis 14 Uhr in eine Spendenbox vor dem Feuerwehrhaus gegeben werden.

Gaiberg

Die Gemeindeverwaltung stellt einen Sammelcontainer auf den Parkplatz Panoramastraße/Ecke Amselweg. Dort können Bäume am Dienstag und Mittwoch, 10. und 11. Januar, eingeworfen werden.

Heiligkreuzsteinach

Hier sammelt die Jugendfeuerwehr die Bäume am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr vor den Häusern ein. Jede Straße wird dabei nur einmal angefahren.

Leimen

Die Jugendfeuerwehren ziehen am Samstag, 14. Januar, durch Leimen und seine Stadtteile und holen die Gewächse gegen eine kleine Spende ab. In Leimen müssen alle Bäume bis 8.30 Uhr vor den Häusern liegen, in St. Ilgen und Gauangelloch bis 9 Uhr.

Lobbach

Gut sichtbar sollen die ausgedienten Christbäume auch hier vor den Häusern abgelegt werden: am Samstag, 7. Januar, bis 9 Uhr. Die Jugendfeuerwehr holt sie ab und freut sich über eine Spende.

Mauer

Hier holt die örtliche DLRG an den Gehweg gestellte oder gelegte Bäume gegen eine Spende von zwei Euro am Samstag, 7. Januar, ab. Bis 9 Uhr müssen die Bäume zur Abholung bereit sein.

Meckesheim

In Meckesheim ebenso wie im Ortsteil Mönchzell sollen abzuholende Bäume bis Samstag, 7. Januar, 8.30 Uhr gut sichtbar am Straßenrand abgestellt werden.

Neckargemünd

Im Stadtteil Kleingemünd legt die Jugendfeuerwehr am Freitag, 13. Januar, ab 14 Uhr los. In Neckargemünd geht es am Samstag, 14. Januar, ab 8 Uhr weiter. In Dilsberg werden die Bäume ebenfalls am 14. Januar abgeholt – hier aber erst ab 9 Uhr.

Neckarsteinach

Mit dem jeweiligen Namen und der Adresse versehene Bäume werden gegen eine Spende von 2,50 Euro von der Jugendfeuerwehr am Samstag, 7. Januar, abgeholt. Das Geld kann auch im Feuerwehrhaus eingeworfen beziehungsweise abgegeben werden. Auch die Stadtteile Darsberg, Neckarhausen und Grein werden angefahren. Bäume sind bis 8.30 Uhr entsprechend abzustellen.

Nußloch

Die Feuerwehr holt die Bäume am Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr ab, sofern man diese mit einer Spende zugunsten der Kindergärten, des "Apfelbäumchens" und der Kinder- und Jugendfeuerwehr versieht.

Sandhausen

Hier sammelt die Feuerwehr die Bäume am Samstag, 7. Januar, von den Gehwegen ein. Bei Sackgassen wird darum gebeten, die Tannen im Kreuzungsbereich abzustellen. Die Jugendfeuerwehr wird bei den Menschen klingeln und nach einer Spende fragen. Die Bäume müssen bis 9 Uhr zur Abholung bereit sein.

Schönau

In der Klosterstadt sowie im Stadtteil Altneudorf ziehen die Jugendfeuerwehren am Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr durch die Straßen. Spendendosen stehen in den örtlichen Geschäften bereit.

Spechbach

Hier sind die Christbäume bis Samstag, 7. Januar, um 10 Uhr an der Straße zu positionieren: Sie werden dann von der Jugendfeuerwehr abgeholt.

Wiesenbach

Die SG Wiesenbach holt die Bäume am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr gegen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von zwei Euro ab. Diese kann zum Beispiel in einem Umschlag an den Baum gebunden werden, wie der Verein auf Nachfrage erklärte.

Wilhelmsfeld

Die Jugendfeuerwehr startet ihre Christbaumsammelaktion am Samstag, 14. Januar, um 9.30 Uhr.