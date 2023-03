Region Heidelberg. (cm) Eine knusprige Brezel mit Butter, dazu das Rascheln der Zeitungsseiten: Das passte! Viel mehr braucht es für ein gutes "Zeitungsfrühstück" nicht. Das bewiesen am Montag über 60 Acht- und Neuntklässler der Elsenztalschule in Bammental.

Hier fand am Vormittag der offizielle Auftakt für das gemeinsame Medienprojekt "Schüler machen Zeitung" von Rhein-Neckar-Zeitung und Sparkasse Heidelberg statt. Für insgesamt 620 Schüler in 28 Klassen an elf Schulen und Bildungseinrichtungen im Heidelberger Umland gehört die RNZ ab sofort und vier Wochen lang zum täglichen Unterricht dazu.

Die Acht- und Neuntklässler der Elsenztalschule in Bammental zeigten sich bestens vorbereitet und hatten gemeinsam mit ihren Lehrern Katja Feuchter, Janna Ohlmeier und Can Pekcan zahlreiche Fragen vorbereitet.

Mit diesen löcherten sie die RNZ-Redakteure Felix Hüll und Christoph Moll. Was macht einen guten Artikel aus? Wie lange darf ein Satz sein? Und was verdient eigentlich ein Journalist? Das und noch viel mehr wollten die Teilnehmer wissen.

Außerdem hatten sie schon erste Ideen für eigene Artikel gesammelt. Denn nach der Theorie kommt bei dem Projekt die Praxis. Zunächst lernen die Schüler den Aufbau der Zeitung sowie die verschiedenen journalistischen Stilformen kennen, bevor sie selbst ans Werk gehen. Die Nachwuchsjournalisten recherchieren und schreiben Artikel. Die Arbeit erleichtern soll ihnen dabei ein eigens für das Projekt erstellter "Presseausweis".

Die Entwicklung vom Konsumenten zum Produzenten von Artikeln macht auch für Sascha Lieneweg, den Leiter der Elsenztalschule, den Reiz des Projekts aus. Die Förderung der Lese- und Analysekompetenz seien zentrale Bestandteile. "Wir sind eine digitale Schule", betont Lieneweg. "Wir wollen aber auch, dass die Kinder Papier in die Hand nehmen."

Lehrer Can Pekcan ergänzt, dass in Zeiten von Fake News das Erkennen von zuverlässigen Informationsquellen immer wichtiger werde. Das Projekt sensibilisiere die Kinder hierfür und sei auch ein willkommenes Schreibtraining.

Die besten Artikel werden veröffentlicht und in einem Schreibwettbewerb ausgezeichnet. Möglich macht dies erneut die Sparkasse Heidelberg, die die Kooperation mit der RNZ und dem medienpädagogischen Institut ProMedia Maassen – es stellt hochwertige und aktuelle Unterrichtsmaterialien zur Verfügung – auch in diesem Jahr fortsetzt. In den nächsten Wochen kommen RNZ-Redakteure in die Schulen und berichten von ihrer Arbeit. Außerdem werden Führungen durch die Druckerei angeboten.