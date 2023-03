Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Elf Schulen und Bildungseinrichtungen in Bammental, Eppelheim, Meckesheim, Neckargemünd sowie Sandhausen, 28 meist achte oder neunte Klassen und 620 Schüler: Das sind die beeindruckenden Zahlen des Projekts "Schüler machen Zeitung", das am heutigen Montag wieder in der Region rund um Heidelberg startet. Das gemeinsame Medienprojekt von Rhein-Neckar-Zeitung und Sparkasse Heidelberg geht damit in die nächste Runde. Vier Wochen lang wird die RNZ für die teilnehmenden Schüler nun zum Schulbuch. Sie erhalten die Zeitung täglich und kostenlos direkt in die Schule geliefert.

Über 11.000 Schüler in den Schulen im direkten Heidelberger Umland haben seit dem Jahr 2003 an dem großen Bildungsprojekt teilgenommen. In dessen Zentrum stehen die Medienkompetenz und der kritische Umgang mit Informationen, was vor allem in Zeiten von kursierenden "Fake News" und Verschwörungstheorien immer wichtiger wird. Ziel ist es, das Gelesene auch wirklich zu verstehen und einordnen zu können. Die Schüler lernen in den kommenden Wochen zum Beispiel den Aufbau des Blattes und die journalistischen Stilformen kennen. RNZ-Redakteure kommen in die Schulen und berichten von ihrer Arbeit. Außerdem werden Führungen durch die Druckerei angeboten.

Am Ende des Projektzeitraums werden die Schüler nämlich selbst zu Nachwuchsjournalisten, recherchieren und schreiben Artikel. Die Arbeit erleichtern soll ihnen dabei ein eigens für das Projekt erstellter "Presseausweis", der bei der Recherche Türen öffnen soll, die vielleicht sonst geschlossen bleiben.

Die besten Artikel werden auch in diesem Jahr wieder veröffentlicht und in einem Schreibwettbewerb ausgezeichnet. Möglich macht dies erneut die Sparkasse Heidelberg, die die Kooperation mit der RNZ und dem medienpädagogischen Institut ProMedia Maassen – es stellt hochwertige und aktuelle Unterrichtsmaterialien zur Verfügung – gerne fortsetzt. Dies betonte Michael Thomeier, Bereichsleiter Privatkunden Süd der Sparkasse Heidelberg, bei einem Vorbereitungsseminar für Lehrer und Schüler. Das Projekt sei ein Teil des gesellschaftlichen Engagements des Kreditinstituts in der Region. "Sprache und Kommunikation verändern sich", betonte Thomeier. "Verlässliche Quellen werden immer wichtiger." Wichtig auch: Bei dem Projekt komme der Spaß nicht zu kurz.