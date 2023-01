Eppelheim/Nußloch. (bmi) Neues Jahr, altes Leid: Wie schon 2022 bereiten Hunde und ihre Halter auch 2023 in mehrere Kommunen der Region Ärger. Konkret geht es dabei – mal wieder – um die Notdurft der Tiere.

"In letzter Zeit häufen sich wieder die Beschwerden beim Ordnungsamt über von Hundekot verunreinigte Gehwege und Plätze", macht etwa die Nußlocher Gemeindeverwaltung auf die Häufchenbildungen in der Öffentlichkeit aufmerksam. So würden Kinder auf ihrem Weg zur Schule immer wieder in Hundekot treten.

"Etwaige Verschmutzungen sind sofort durch den Halter oder Führer des Hundes zu entfernen", betont das Ordnungsamt und kündigt "bei Nichtbeseitigung ein Bußgeldverfahren" an. Weitere Verfehlungen von Hundehaltern seien, dass die Vierbeiner innerorts nicht an der Leine geführt werden und "im Ortskern auch in verschiedene Innenhöfe hineingehen".

Auch in Eppelheim richtet sich der Unmut im Rathaus und bei den Bürgern gegen einige wenige Hundebesitzer, die "keinen Respekt vor sauberen öffentlichen Flächen und den Rathaus-Mitarbeitern haben".

Hinterlassenschaften seien etwa rund ums Rathaus, am Spielplatz bei der Theodor-Heuss-Schule oder im Parkhaus unter der Rudolf-Wild-Halle Alltag. So ein Verhalten mache sprachlos, zumal gerade im Stadtzentrum an jeder Ecke Mülleimer und Hundekot-Beutel bereit stünden.