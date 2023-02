"Am 14. Februar ist Valentinstag", prangt indes ein Schriftzug an der Scheibe des Sandhäuser Juweliergeschäfts von Uwe Maier. Seit 1952 gibt es das im Herzen der Hopfengemeinde gelegene Geschäft und der Inhaber weiß: Der Valentinstag ist durchaus ein Anlass für Verliebte, beim Juwelier für den Partner oder die Partnerin einzukaufen – wenn der Andrang auch nicht so gewaltig ausfiele wie etwa bei Floristen.

Gemeinsam Zeit verbringen am Valentinstag

Gemeinsam Zeit verbringen am Valentinstag

Während die Beschaffungslage ungewöhnlich ist, hat sich eines laut der Floristin nicht verändert: Die Blumenkäufer zum Valentinstag sind in den beiden Rückemann-Filialen in der Regel Männer. Und auch bei der Nachfrage ist ein Klassiker unangefochten der Favorit der Valentinstags-Kunden: die Rose.

Zum Valentinstag seien mehr Blumen vorbestellt worden und auch die Großhändler richteten sich extra auf erhöhte Nachfrage ein. In diesem Jahr gebe es jedoch – abgesehen von gestiegenen Energiekosten, die sich auch auf die Blumenpreise niederschlagen – ein weiteres Problem bei der Blumenbeschaffung: Die Schnittblumen kämen aus Kenia, Ecuador sowie der Niederlande. Zahlreiche Flugzeuge, mit denen sonst Blumen transportiert würden, befänden sich nun im Hilfseinsatz im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien.

Mit einem großen Andrang am umgangssprachlichen "Feiertag der Floristen" rechnet man bei "Gärtnerei & Floristik Rückemann" in Nußloch. "Die Bude wird eingerannt", weiß eine Mitarbeiterin aus der Erfahrung der Vorjahre. Entsprechend seien die Floristen bereits in der Vorwoche mit den Vorbereitungen für Gestecke und Sträuße beschäftigt gewesen. "Man muss den verliebten Männern ja etwas zeigen können", heißt es augenzwinkernd.

Auch in der Region Heidelberg wird der ursprünglich im englischsprachigen Raum aufgekommene Brauch, dem oder der Liebsten zum Gedenktag des Heiligen Valentinus eine Aufmerksamkeit zu schenken, rege begangen – wie eine Stichprobe bei Einzelhändlern zeigt.

Welche Produkte am Ende den Besitzer wechselten, sei individuell: "Vom Ohrring bis zum Armband ist das bunt gemischt", so Maier, der auch bei der Wahl des Edelmetalls keinen klaren Trend erkennt. Zu seiner Kundschaft gehörten derweil nicht nur Männer – auch Frauen kauften Schmuck als Geschenk für ihre Liebsten.

Maier hat derweil noch eine Beobachtung gemacht: "Wir verkaufen in letzter Zeit vermehrt Verlobungsringe." Die dazu gehörigen Heiratsanträge, so berichteten ihm die Kunden, würden aber eher nicht am Valentinstag gemacht.

Wer zum 14. Februar indes eher etwas für den Gaumen verschenken möchte, wird bei "Pläsier" in der Neckargemünder Hauptstraße fündig. Dort ist zum Valentinstag einer Mitarbeiterin zufolge Schokolade besonders gefragt – speziell Pralinen. Aber auch Servietten oder Geschirr mit Herz-Motiven seien hoch im Kurs. Extra für den Valentinstag eingekauft werden diese nicht: Das Geschäft in der Altstadt hat diese Produkte das gesamte Jahr über im Sortiment.

Und wie sieht es mit dem Andrang vor dem 14. Februar aus? Man spüre durchaus, dass Kunden gezielt des Datums wegen kämen. Der Andrang sei aber geringer als zu Weihnachten oder Ostern.