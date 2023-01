Region Heidelberg. (luw) Silvester bedeutet – zumindest ohne Corona-Auflagen – traditionell erhöhte Alarmbereitschaft für die Einsatzkräfte. So waren Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehren auch zum Start ins Jahr 2023 vielerorts im Einsatz (vgl. "Metropolregion", S. 10). Auch im Heidelberger Umland mussten die Wehren rund um den Jahreswechsel mehrmals ausrücken, wobei nicht jeder Fall etwas mit Feuerwerkskörpern oder Alkoholkonsum zu tun hatte. Soweit bekannt, eine Übersicht:

> In Mauer ging bei der Feuerwehr bereits am Samstag um 15.29 Uhr ein Alarm ein: "Eingeschlossenes Kleinkind" lautete das Stichwort. Auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarkts in der Sandklinge war ein Kleinkind in einem Auto eingeschlossen. "Die Mutter hatte das Kind nach dem Einkaufen gerade ins Auto gesetzt und ihm zur Beschäftigung den Autoschlüssel in die Hand zu geben, als sie draußen um das Fahrzeug herumlief und das Kind auf den Knopf für ,Zuschließen’ kam", erklärte Kommandant Patrick Waibel auf Nachfrage. Doch noch während die Feuerwehr das Auto mit eigenem Werkzeug öffnen wollte, kam die erlösende Nachricht vom Vater der Familie: Ein Ersatzschlüssel war bereits auf dem Weg. "Das Kind hat gelacht", berichtete Waibel. Da es auch der Mutter den Umständen entsprechend gut ging, mussten die Einsatzkräfte nicht weiter tätig werden.

Nur Minuten später ging aber bereits der nächste Alarm ein: Im Bereich des Ufers der Elsenz brannte es in einem hohlen Baum. Dieser wurde von einem Feuerwehrangehörigen gelöscht, seine Kameraden kontrollierten die Stelle noch einmal.

> In Nußloch wurde die Feuerwehr kurz nach Mitternacht zu ihrem ersten Einsatz des neuen Jahres gerufen: "Eine trockene Hecke am Konrad-Adenauer-Ring hatte Feuer gefangen, mutmaßlich durch Feuerwerkskörper", berichten die Einsatzkräfte. Glutnester wurden mit der Wärmebildkamera aufgespürt und abgelöscht. Zwölf Wehrleute mit zwei Fahrzeugen waren vor Ort. Als "ärgerlich" quittiert die Wehr, "dass alle Hydranten in der direkten Umgebung von parkenden Autos zugestellt und damit für eine Wasserentnahme nicht sofort erreichbar waren".

> In Sandhausen ging um 0.44 Uhr der erste Alarm 2023 ein. "Gartenhausbrand" lautete die Meldung, wobei es sich laut Kommandant Markus Zielbauer eher um eine ausgebaute Garage in der Mayerstraße handelte: Hier war offenbar ein Feuerwerkskörper in der Dachrinne gelandet. Weil die Tiere in einem dortigen Taubenschlag wohl vor Panik mit den Flügeln flatterten, kam es zur vermehrten Rauchbildung. Anwohner löschten bereits mit dem Gartenschlauch ab, sodass die Feuerwehr nur noch sicherstellte, dass nichts mehr glühte.