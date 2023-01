> Der Neujahrsempfang der Stadt wird am Sonntag ab 11 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle gefeiert. Der Eppelheimer Carneval Club (ECC) begrüßt die Gäste und Bürgermeisterin Patricia Rebmann ehrt engagierte Bürger. Zudem sollen verschiedene Grußworte gesprochen werden, ehe die Feuerwehr im Anschluss an den offiziellen Teil zu einem Empfang ...

> Zur Winterfeier lädt der Sängerbund Germania am Samstag ab 17.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus ein. Los geht es mit einem Abendessen, zudem werden zahlreiche verdiente Mitglieder geehrt.

> Um das Großvorhaben an der Rhein-Neckar-Halle geht es am Samstag bei einem " Stadtspaziergang und Bürgerdialog " der Grünen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Eingang der Rhein-Neckar-Halle. Die Veranstaltung ist bis 11.30 Uhr geplant.

> Der Neujahrsempfang der Gemeinde findet am Sonntag ab 11.30 Uhr im Martin-Luther-Haus statt. Der Chor "Lust auf Singen" tritt auf und es gibt mehrere Ehrungen.

> Der Neujahrsempfang der Gemeinde findet am Sonntag in der Elsenzhalle statt. Los geht es um 11.15 Uhr.

Region Heidelberg. Die Feiertage sind "überstanden", die Schulferien vorbei – langsam kehrt auch in der Region wieder der Alltag ein. Fürs Wochenende heißt das, dass rund um Heidelberg schon wieder einiges an Festen und anderen Freizeitangeboten stattfindet – darunter gleich mehrere Neujahrsempfänge. Für Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar, gibt die RNZ – soweit bekannt – einen Überblick:

Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Die Feiertage sind "überstanden", die Schulferien vorbei – langsam kehrt auch in der Region wieder der Alltag ein. Fürs Wochenende heißt das, dass rund um Heidelberg schon wieder einiges an Festen und anderen Freizeitangeboten stattfindet – darunter gleich mehrere Neujahrsempfänge. Für Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar, gibt die RNZ – soweit bekannt – einen Überblick:

Bammental

> Der Neujahrsempfang der Gemeinde findet am Sonntag in der Elsenzhalle statt. Los geht es um 11.15 Uhr.

Dossenheim

> Der Neujahrsempfang der Gemeinde findet am Sonntag ab 11.30 Uhr im Martin-Luther-Haus statt. Der Chor "Lust auf Singen" tritt auf und es gibt mehrere Ehrungen.

Eppelheim

> Um das Großvorhaben an der Rhein-Neckar-Halle geht es am Samstag bei einem "Stadtspaziergang und Bürgerdialog" der Grünen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Eingang der Rhein-Neckar-Halle. Die Veranstaltung ist bis 11.30 Uhr geplant.

> Zur Winterfeier lädt der Sängerbund Germania am Samstag ab 17.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus ein. Los geht es mit einem Abendessen, zudem werden zahlreiche verdiente Mitglieder geehrt.

> Der Neujahrsempfang der Stadt wird am Sonntag ab 11 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle gefeiert. Der Eppelheimer Carneval Club (ECC) begrüßt die Gäste und Bürgermeisterin Patricia Rebmann ehrt engagierte Bürger. Zudem sollen verschiedene Grußworte gesprochen werden, ehe die Feuerwehr im Anschluss an den offiziellen Teil zu einem Empfang mit Sekt und Brezeln einlädt.

Heiligkreuzsteinach

> Ein Erzählcafé veranstalten die Landfrauen am Sonntag ab 10 Uhr im Sängerheim. Das Thema lautet "Pfadfinder".

Leimen

> Ein ökumenischer Neujahrsempfang findet am Sonntag im Martin-Luther-Haus statt. Zuvor wird in der Dreifaltigkeitskirche ab 10.30 Uhr ein Gottesdienst gefeiert. Der Neujahrsempfang schließt sich danach gegen 11.30 Uhr an.

Neckarsteinach

> Der Neujahrsempfang von Heimat- und Kulturverein sowie der Stadt findet am Sonntag im Bürgerhaus "Zum Schwanen" statt. Los geht es um 15 Uhr; nach dem Einläuten mit der historischen Ortsschelle wird auf das neue Jahr angestoßen, der "Historische Blumenstrauß" wird verliehen und es geht um die "Burgenlandschaft Spessart und Odenwald".

Sandhausen

> Der Briefmarken- und Münzentauschring lädt zum Vereinstauschtag am Sonntag von 9 bis 12 Uhr ein. Gäste sind im alten Feuerwehrhaus, Hauptstraße 141, ebenfalls willkommen.

Schönau

> Sein Odenwälder Schlachtfest hat der Freundeskreis SV 02 Altneudorf krankheitsbedingt abgesagt. Dieses war für Samstag in der Sporthalle Altneudorf geplant.

> Der MGV Singverein Freiheit lädt zur Winterfeier mit Theater und Gesang am Samstag ab 19.30 Uhr in der Stadthalle ein. Dabei treten der Frauen- und Männerchor unter der Leitung von Thomas Wind auf und es wird das Theater "Männer allein Zuhaus" aufgeführt. Außerdem werden mehrere verdiente Mitglieder geehrt.

Spechbach

> Der Naturheilverein Spechbach und Umgebung bietet am Samstag im Rahmen eines Online-Workshops mit dem Titel "Immunity Eating – Durchstarter-Kompakt-Programm" ab 14 Uhr einen kostenlosen Vortrag an. Das Thema lautet "Wie kann ich mich optimal mit Nährstoffen versorgen?". Wer eine E-Mail an annelie.schupp@nhv-spechbach.de sendet, erhält einen Zugangslink, um den Workshop zu verfolgen.