> Zur zweiten musikalischen Adventsandacht lädt die katholische Kirchengemeinde am Sonntag in die katholische Kirche St. Pankratius. Diesmal gestaltet neben Pfarrer Ronny Baier der katholische Kirchenchor die Andacht. Los geht es um 17 Uhr.

> Das "Oratorio de Noel" führen SAP-Chor und Chorakademie Rhein-Neckar am Samstag in der evangelischen Kirche auf. Ab 18 Uhr erklingen unter Leitung von Hans-Josef Overmann "märchenhafte Klänge der französischen Romantik".

> Zum Tag der offenen Tür lädt die Feuerwehr am Samstag von 13 bis 17 Uhr ans Feuerwehrgerätehaus. Auf dem Programm stehen Übungen von Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung sowie Angebote, bei denen man sich selbst an der Feuerwehrtechnik ausprobieren kann.

Region Heidelberg. Spätestens jetzt, da am Adventskalender die ersten zwei Türchen geöffnet wurden, zeigt es sich deutlich: Weihnachten steht vor der Tür. Mindestens genauso deutlich wird das auch beim Blick auf die Veranstaltungen rund um Heidelberg an diesem zweiten Adventswochenende, Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember. Die allermeisten Angebote sind natürlich vorweihnachtlicher Natur, doch vereinzelt gibt es auch noch anderes Interessantes und Hilfreiches zu erleben – vom Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr bis zum Reparatur-Treff. Die RNZ gibt, soweit bekannt, einen Überblick:

Von Sabrina Lehr und Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Spätestens jetzt, da am Adventskalender die ersten zwei Türchen geöffnet wurden, zeigt es sich deutlich: Weihnachten steht vor der Tür. Mindestens genauso deutlich wird das auch beim Blick auf die Veranstaltungen rund um Heidelberg an diesem zweiten Adventswochenende, Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember. Die allermeisten Angebote sind natürlich vorweihnachtlicher Natur, doch vereinzelt gibt es auch noch anderes Interessantes und Hilfreiches zu erleben – vom Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr bis zum Reparatur-Treff. Die RNZ gibt, soweit bekannt, einen Überblick:

Bammental

> Zum Tag der offenen Tür lädt die Feuerwehr am Samstag von 13 bis 17 Uhr ans Feuerwehrgerätehaus. Auf dem Programm stehen Übungen von Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung sowie Angebote, bei denen man sich selbst an der Feuerwehrtechnik ausprobieren kann.

> Das "Oratorio de Noel" führen SAP-Chor und Chorakademie Rhein-Neckar am Samstag in der evangelischen Kirche auf. Ab 18 Uhr erklingen unter Leitung von Hans-Josef Overmann "märchenhafte Klänge der französischen Romantik".

Dossenheim

> Zur zweiten musikalischen Adventsandacht lädt die katholische Kirchengemeinde am Sonntag in die katholische Kirche St. Pankratius. Diesmal gestaltet neben Pfarrer Ronny Baier der katholische Kirchenchor die Andacht. Los geht es um 17 Uhr.

> Adventsstimmung bei den Pferden im Steinbruch herrscht am Samstag ab 15 Uhr auf dem Gelände der Distanz- und Wanderreiter im Steinbruch Leferenz. Neben Speis und Trank gibt es von 15 bis 17 Uhr Ponyreiten für Kinder und um 17 Uhr einen Besuch des Nikolaus.

> Weihnachtstrubel herrscht am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr beim Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz: Nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister David Faulhaber und den Chor der Neubergschule um 15 Uhr tritt um 16.30 Uhr der Chor der evangelischen Kindergärten sowie um 17.15 Uhr das Jugendorchester von Musikverein und Pfarrmusik auf. Das Markttreiben endet am Samstag um 21 Uhr und beginnt am Sonntag um 13 Uhr von Neuem. Dann sind auf der Bühne um 14 Uhr der Chor des katholischen Kindergartens, um 15 Uhr der Chor des Kindergartens Schwabenheimer Hof, um 16 Uhr der Chor der Kurpfalzschule und um 17 Uhr Musikverein und Pfarrmusik zu sehen und zu hören. Um 20 Uhr endet der Weihnachtstrubel. Während beider Markttage gibt es im Rathaus einen Handwerker- und Künstlermarkt – am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Für Kinder wird am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr Kinderschminken im Rathaus angeboten; zudem liest im "Vorlesezelt" am Zunftbaum der Nikolaus vor.

> "Wärme (er)leben" lautet das Motto eines Himmelsleiter-Gottesdiensts am Sonntag ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche. Dazu begrüßen das Himmelsleiter-Team und Pfarrer Matthias Weber, für Musik sorgt der Projektchor mit seinen Instrumentalisten unter Leitung von Carola Steinmaier. Danach wird zum Kirchencafé eingeladen.

Eppelheim

> Das Eppelheimer Weihnachtsdorf ist am Samstag und Sonntag auf dem Schulhof vor der Rudolf-Wild-Halle geöffnet. Offiziell eröffnet wird es am Samstag um 16 Uhr von Bürgermeisterin Patricia Rebmann, dann nimmt das weihnachtliche Treiben samt Bühnenprogramm seinen Lauf. Geboten werden "Musik und Tanz verschiedener Vereine und Gruppen", darunter der Stadtkapelle und der Kindergärten und Schulen. Ab 19 Uhr spielt die Big Band des Musikvereins Plankstadt. In der Wild-Halle gibt es zu den Marktzeiten am Samstag von 14 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 13 bis 19 Uhr einen Kunsthandwerkermarkt und eine Ausstellung der "Heidelberg Hearts & Castles Quilt Guild". Über die beiden Markttage bieten die örtlichen Vereine an den Ständen ein Angebot von Speisen und Getränken.

> Das Repair-Café öffnet am Samstag von 14 bis 17 Uhr im Haus der Begegnung, Hauptstraße 82, seine Türen. Wer etwas zu reparieren hat, meldet sich idealerweise bis zum heutigen Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr, per E-Mail an unter helmuth_lechner@web.de oder hlacroix@t-online.de oder unter den Telefonnummern 06221/1399908 oder 06221/766714.

Leimen

> Das Weihnachtsdorf Dilje hat am Samstag und Sonntag vor dem Alten Rathaus geöffnet. Am Samstag dauert der Budenzauber von 14.14 bis 21 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

> Zum Weihnachtsdorf mit kulinarischer Hofweihnacht lädt Gauangelloch am Sonntag von 13 bis 19 Uhr ein. Über 50 Stände mit Leckereien, selbstgemachtem und Kunsthandwerk verteilen sich über das Dorf.

> Kirchenmusik von Stephan Kirsch und Michael Müller auf Posaune und Orgel erklingt am Sonntag in der evangelischen Kirche. Los geht das Konzert um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

> Zum "Adventsfunkeln" lädt das katholische Gemeindeteam am Sonntag in die katholische Kirche St. Peter Gauangelloch. Von 15 bis 19 Uhr sollen Teilnehmer in der Kirche "Kraft tanken und zur Ruhe kommen" – zum Abschluss ist eine kurze Liturgie geplant.

> Eine Adventsfeier für Leimens Senioren veranstalten Stadtverwaltung sowie Awo St. Ilgen und Leimen am Sonntag um 14 Uhr in der ehemaligen Festhalle von "Heidelberg Materials" (vormals "-Cement"). Kommen kann, wer sich vorab bei der Stadtverwaltung angemeldet hat.

> Einen "kunterbunten Spielenachmittag" veranstaltet der Bäderpark am Samstag im Hallenbad. Von 15 bis 17 Uhr gibt es in weihnachtlich dekorierter Umgebung ein Animationsprogramm mit Finger- und Beckenwasserfarben sowie besonderen Spielgeräten. Auch der "Weihnachtsmann" soll kommen.

> Das Repair-Café findet am Samstag von 14 bis 17 Uhr im St. Ilgener Martin-Luther-Haus, Leimbachstraße 16, statt. Annahmeschluss ist um 16 Uhr.

> "Adventszauber" ist am Sonntag ab 17 Uhr rund um die evangelische Kirche in Gauangelloch angesagt. Es geht los mit "kleinen geistlichen Impulsen", danach lädt die evangelische Kirchengemeinde zu Gebäck, herzhaften Leckereien und Punsch ein.

Lobbach

> Eine Gemeindeversammlung veranstalten die evangelischen Kirchengemeinden Waldwimmersbach, Mückenloch und Lobenfeld am Sonntag in der evangelischen Kirche Waldwimmersbach. Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr berichtet Dekan Ekkehard Leytz über "kommende Änderungen in der Evangelischen Kirche".

> Der MGV Frohsinn singt am Samstag unterm Weihnachtsbaum auf dem Loury-Platz. Los geht es um 16 Uhr – es treten Kindergarten St. Franziskus, der Weihnachtsmann und der Männerchor auf, zudem gibt es Essen und Getränke.

Mauer

> Besuch vom "echten" Nikolaus erhält der Familiengottesdienst am Sonntag um 9.15 Uhr in der katholischen Kirche in Mauer. Für Kinder, die noch am heutigen Freitag, 2. Dezember, unter www.kath-neckar-elsenz.de angemeldet werden, bringt er ein kleines Geschenk mit.

> Der Reparatur-Treff findet am Samstag von 10 bis 13 Uhr im Mauki-Familientreff, Kirchenstraße 28-32, statt. Eine Voranmeldung im Rathaus per E-mail an rathaus@gemeinde-mauer.de oder unter Telefon 06226/92200 wird erbeten.

> Ein weihnachtliches Kirchenkonzert gibt der Musikverein am Samstag in der Christuskirche. Los geht es um 18 Uhr. Der Eintritt zum etwa einstündigen Konzert ist frei.

Meckesheim

> Der Mönchzeller Weihnachtsmarkt steigt am Sonntag ab 13.30 Uhr auf dem Schlosshofgelände in der Ortsmitte. Eröffnet wird der Markt durch Ortsvorsteher Marcel Gengenbacher, für musikalische Umrahmung sorgen Grundschule, der MGV Liederkranz, die Jagdhornbläsergruppe und die Vereinigung der Musikfreunde.

> Weihnachtsbäume kaufen kann man am Samstag beim Feuerwehrhaus im Ortsteil Mönchzell. Hier bietet der Bo-Bi-Du-Freizeitclub von 14 bis 16 Uhr – beziehungsweise solange der Vorrat reicht – Christbäume an. Diese werden auf Wunsch auch in Mönchzell und näherer Umgebung ausgeliefert. Der Verein weist darauf hin, dass hier kein Weihnachtsmarkt stattfindet und es keine Speisen und keinen Getränkeausschank gibt.

Neckargemünd

> Der "echte" Nikolaus besucht am Sonntag um 11 Uhr den Familiengottesdienst in der Kirche St. Johannes Nepomuk und bringt Kindern ein kleines Geschenk. Um hierfür vorplanen zu können, bittet die katholische Kirchengemeinde um Anmeldung der zu beschenkenden Kinder noch am heutigen 2. Dezember unter www.kath-neckar-elsenz.de.

> Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, dem Waltscher Platz und den Straßen der Altstadt geht auch am Samstag und Sonntag weiter. Die Stände von Kunsthandwerkern, Vereinen und Geschäften sind am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag lädt zudem die Musikschule um 17 Uhr zum Adventskonzert in die St. Ulrichskirche und um 18.15 Uhr "zaubert" Maximus der Magier auf der Bühne am Marktplatz – Letzterer wiederholt seine Vorstellung am Sonntag um 17 Uhr. Sowohl am Samstag- als auch am Sonntagabend tritt die "Christmas Rockband" der Musikschule auf dem Marktplatz auf. Weiter treten auf der Marktplatzbühne am Sonntag der Posaunenchor, der Bruckner-Chor, "Sound & Pepper" und die "Pepperonis" auf. Für Kinder gibt es am Samstag um 15 und um 17 Uhr Uhr und am Sonntag um 13 und 14.30 Uhr "Bilderbuchkino" im Alten Rathaus – gezeigt werden "Die kleinen Leute von Swabedoo" und "Es klopft bei Wanja in der Nacht".

> Arnim Töpel tritt mit seinem Jubiläumsprogramm "Mei Mussisch – Meine Musik und demm Günda seini" am Samstag im Alten E-Werk auf. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es in der Tourist-Information oder an der Abendkasse. Reservierungen werden unter Telefon 06223/488024 entgegengenommen.

> Ein Adventskonzert mit dem Vocalensemble Con Anima findet am Sonntag ab 18 Uhr im Ökumenischen Kirchenzentrum Arche statt. Internationale weihnachtliche Stücke für Frauenstimmen aus verschiedenen Epochen werden bei freiem Eintritt zu hören sein, Spenden erbeten.

Neckarsteinach

> Der Darsberger Weihnachtsmarkt samt Kapellenkonzert findet am Sonntag ab 16 Uhr auf dem Dorfplatz und in der Kapelle statt. Um 16 Uhr geht es auf dem Dorfplatz los, eine halbe Stunde später folgt eine "musikalische Eröffnung". Um 17.30 Uhr verteilt der Nikolaus Geschenke und um 18 Uhr findet ein Klavierkonzert in der Kapelle statt.

Nußloch

> "Mache dich auf..." lautet der Titel des Adventskonzerts, das der gemischte Chor "Stimmbande" des Apfelbäumchens am Samstag in der evangelischen Kirche gibt. Unter der Leitung von Ute Roth spielen ab 18 Uhr bei freiem Eintritt auch Dieter Wallem am Cello und Annette Suhr-Wallem am Klavier.

> Ein "Waldsymposium" in der Sinsheimer Klima Arena unter Beteiligung der Waldvision Nußloch findet am Samstag und Sonntag statt. Um 17.15 Uhr am Samstag hält Gerlind Wallon als Sprecherin der Waldvision einen Vortrag zum Thema "Wie nachhaltig ist die Holzwirtschaft? Von zahnlosen Tigern und anderen Seltsamkeiten". Am Sonntag nimmt sie auch an der abschließenden Podiumsdiskussion teil.

Sandhausen

> Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag und Sonntag rund um den Lège-Cap-Ferret-Platz statt. Am Samstag ist der Budenzauber von 15 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 13 bis 20 Uhr.

> Alte und neue Lieder zum Advent werden am Sonntag um 17 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche gesungen. Los geht es mit Gitarrenbegleitung um 17 Uhr.

Schönau

> Der 37. Schönauer Weihnachtsmarkt steigt am Samstag und Sonntag auf dem Rathausplatz, vor der Hühnerfautei und auf dem neuen Marktplatz. Am Samstag hat der Markt von 15.30 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

> "Die Künstlergruppe "Die Schönfärber" präsentieren ihre Werke am Samstag und Sonntag im Museum Hühnerfautei, Klostergasse 4. Die Werkschau kann am Samstag von 17 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden. Die Vernissage findet am Samstag um 17 Uhr statt.

Spechbach

> Einen ökumenischen Begegnungsnachmittag im Advent veranstaltet die katholische Kirchengemeinde am Sonntag im Spechbacher Carl-Ullmann-Haus, Kreisental 22. Von 14.30 bis 17.30 Uhr gibt es neben Kaffee, Kuchen und einem kleinen Imbiss "Geschichten und Austausch" sowie Advents- und Weihnachtslieder mit Wolfgang Werkmann.

Wiesenbach

> Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag von 13 bis 21 Uhr am Rathaus statt. Neben "internationalen Speisen und Getränken" und weihnachtlichen Artikeln gibt es Programm: Um 14 Uhr eröffnet Bürgermeister Eric Grabenbauer mit dem Chor der Panoramaschule den Markt, um 15 Uhr spielt der Musikverein Jugendkapelle und um 18 Uhr kommt der Nikolaus. Um 19 Uhr spielt der Musikverein.

> Zur Krippenspiel-Probe lädt die evangelische Kirchengemeinde am Samstag ab 10 Uhr in deren Gemeindehaus ein. Geübt wird für die Aufführung an Heiligabend in der Kirche. Bei diesem ersten Treffen am Samstag werden das Spiel vorgestellt und die Rollen verteilt – interessierte Kinder können hier vorbeikommen.