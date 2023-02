Weinheim. (RNZ/mare) Auf einem gut besuchten Spielplatz in Weinheim kommt es am Montag zum Streit zweier Männer. Die Polizei muss eingreifen. Und schießt einen der Männer an. Die Reaktion von anwesenden Müttern und Kindern ist pures Entsetzen.

Auch unter RNZ-Lesern fällt das Echo geteilt aus, wie ein Blick auf die Facebook-Reaktion zeigt. "Oha. Hoffentlich dreht man dem Polizisten nicht wieder irgendeinen Strick daraus", schreibt ein User. "Und alle die jetzt gegen Polizei hetzen wollen: Versetzt euch in die Lage und spielt das gedanklich mal durch, welch enormer Druck auf den Einsatzkräften in diesem Moment lastet."

Um Unbeteiligte zunächst in Sicherheit zu bringen, bliebe wohl keine Zeit, mutmaßt ein anderer Leser. "Wenn die Situation eskaliert, bleibt die Zeit zum Evakuieren auf der Strecke. Und wenn Pfefferspray nicht half (...) und der Angegriffene dadurch noch wilder wird, bleibt leider nur noch der Schuss", verteidigt auch er den Beamten. Und sagt klar: "Bevor er eine unschuldige Person verletzt oder sogar tötet. Er hätte nur das Messer fallen lassen sollen."

Auch dieser Nutzer hält die Reaktion der Polizei für angemessen: "Wenn jemand mit nem Messer losstürmt und du nicht sicher bist, dass alle schnell genug wegkommen, bleibt nur der Schuss." Eine weitere Ansicht: "Eigenschutz und der Schutz Unschuldiger geht vor."

Selbst schuld - meint dieser Leser: "Sehr gut von der Polizei. Hätte der Mann sich einfach benommen, wäre nix passiert. Wer mit einem Messer kommt, der braucht sich aber auch wirklich nicht wundern."

Differenziert sieht es eine andere Userin: "Wenn die Polizei auf einem Spielplatz mit Kindern schießt, muss man das sehr wohl hinterfragen." Sie fragt: Wie hätte die Polizei gehandelt, um bei einer Eskalation keine Kinder zu gefährden, wie gut war der Polizist ausgebildet, was lernt man in der Ausbildung bei solchen Lagen und reicht das grundsätzlich aus.

Dem tritt ein Leser entgegen: "Nächstes Mal bitte den Angreifer um kurze Bedenkzeit, die Schaulustigen um etwas Abstand bitten." Man könne "schlau am Rechner daherreden". "Unsere Polizisten müssen binnen Sekunden Entscheidungen treffen und sind trotzdem auch nur Menschen in Uniform. Etwas mehr Respekt und Verständnis wäre da wünschenswert!"

"Eben WEIL es sich bei Polizisten 'nur um Menschen in Uniform' handelt, ist doch die Frage völlig legitim, wie die Beamten in solche Situationen gehen", entgegen die Nutzerin. Sie wünscht sich, dass die Situation gründlich aufgeklärt wird.