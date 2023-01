Von Agnieszka Dorn

Rauenberg. Es gab Glühwein, alkoholfreien Punsch, herzhafte Flammkuchen und Schaumküsse. Bei einem schönen "Glühweinfest" ließ die Rauenberger Interessengemeinschaft Winzermuseum im "Alten Pferdestall" das alte Jahr gemütlich ausklingen. Der stimmungsvolle Silvester-Treff fand dieses Jahr erstmalig statt und könnte zur Tradition werden. Auch Bürgermeister Peter Seithel und Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer – der von 1990 bis 2005 Ordnungsamtsleiter und danach acht Jahre Hauptamtsleiter in Rauenberg war – ließen es sich nicht nehmen, dabei zu sein.

"Nach der langen Corona-Zeit haben wir uns überlegt, das Jahr in Gemeinschaft ausklingen zu lassen", sagte Wolfgang Rößler, der ehemalige Vorsitzende der Interessengemeinschaft Winzermuseum. Das Winzermuseum war einst ein speyrisch-fürstbischöfliches Schloss und beherbergt verschiedene Exponate aus der Region ab 1738 – übrigens nicht nur zum Thema Weinbau, sondern vielerlei historisch Interessantes.

"Wir haben die Corona-Zeit ganz gut überstanden", erzählte Rößler. So kamen die Puppenstuben- und Bauernhöfe-Ausstellungen sehr gut an, etwa 500 Besucher konnte man ihm zufolge begrüßen. Es habe Herausforderungen und Erneuerungen gegeben und man sei froh, dass alles wieder auf so etwas wie Normalität zugehe. Eine Neuerung, die in der Corona-Zeit eingeführt wurde und beibehalten bleibt, ist das standesamtliche Trauzimmer in den Räumlichkeiten des Winzermuseums.

Das Trauzimmer im Rathaus sei für die Corona-Beschränkungen zu klein gewesen, erzählte Bürgermeister Seithel. Man habe nach Ausweichmöglichkeiten gesucht und sei auf das stimmungsvolle Ambiente des Winzermuseums verfallen. Aber auch hier gab es je nach aktuellen Stand der Corona-Maßnahmen Beschränkungen, so durften in der "harten Zeit" bei der Trauung nicht einmal die Eltern dabei sein, so Seithel. Das einladende Trauzimmer im Winzermuseum solle nun nicht nur bleiben, sondern weiter vervollständigt werden.

Welche Veranstaltungen die Interessengemeinschaft Winzermuseum 2023 durchführt, steht noch nicht komplett fest. Im Februar soll zu Fasching auf jeden Fall wieder zum Kappenabend in den Alten Pferdestall eingeladen werden. Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren, Büttenreden werden geschrieben und man freut sich schon sehr auf das Spektakel. Das sei eine gute Gelegenheit, kommunalpolitische Entscheidungen zu durchleuchten und auf eventuelle Missstände aufmerksam zu machen, sagte Wolfgang Rößler mit einem ...