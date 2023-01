Rauenberg. (tt) Elke Greulich hat ein Herz für Tiere. Seit zehn Jahren verkauft sie deshalb – unterstützt von ihrer Familie – auf dem Rauenberger Weihnachtsmarkt Kürbissuppe, Raclettebrot, handgemachten Winzerglühwein und Glühgin. Die Einnahmen spendet Greulich Jahr für Jahr, um Tieren zu helfen.

In diesem Jahr geht das Geld an das Tierheim in Sinsheim: "Dieses Jahr benötigen die Tierheime besondere Zuwendung. Viele zu Coronazeiten angeschaffte Haustiere werden wieder abgegeben, weil man sie nicht mehr ,brauchen’ kann", berichtet Greulich.

Zudem sind die Energiekosten immens gestiegen und belasten den Haushalt des Tierheims, das auch für die Stadt Rauenberg zuständig ist. "Somit kann ich unserem Tierheim in diesem Jahr 1420,30 Euro spenden", freut sich die Tierschützerin. Sie bedankt sich ganz herzlich bei ihren Kunden und Gästen, die am dritten Adventswochenende bei ihr Essen und Trinken gekauft haben.