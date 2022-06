Rauenberg. (obit) Schluss mit dem Radweg in der Rauenberger Bahnhofstraße: Die Schilder mit diesem Aufdruck hatten auf der wichtigen Fahrradachse zwischen Rauenberg und Rotenberg am verlängerten Wochenende für Verwunderung gesorgt. Mehrere solcher Schilder wurden auf einem Abschnitt entdeckt.

Was es damit auf sich hat? Das ist bei der Stadtverwaltung Rauenbergs auch nicht bekannt, genauso wenig wie ein möglicher Initiator oder eine mögliche Initiatorin. Ordnungsamtsleiter Daniel Ahmeti kann aber auf RNZ-Nachfrage versichern, dass die Schilder schnellstmöglich von Mitarbeitern der Stadt abgehängt wurden. Ob es in der Vergangenheit bereits Unmut oder Beschwerden über den Radweg oder generell die Radwege in Rauenberg gegeben hatte, verneint er: "Uns sind keine Probleme bekannt." Der Radweg sei überprüft und neu beschildert worden.