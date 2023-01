In einer Pressemitteilung hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises diese Zahlen jüngst veröffentlicht. Es bezieht sich auf die sogenannte Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts . Befindet sich Rauenberg also auf dem absteigenden Ast, während die Kommunen drumherum florieren? Ganz so einfach ist es nicht, wie Werner Brachat-Schwarz vom Landesamt mit Sitz in Stuttgart verdeutlicht.

Rauenberg. Auf den ersten Blick könnten die Zahlen diejenigen ernüchtern, die sich um das Wohl der Stadt Rauenberg sorgen. Aus einer aktuellen Tabelle des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg geht hervor, dass im September vergangenen Jahres 8706 Menschen in der Kommune wohnten – 35 weniger als noch zwölf Monate zuvor. Und das, während die Bevölkerungszahlen in den anderen Städten und Gemeinden der Umgebung im selben Zeitraum gestiegen sind: Walldorf wuchs um 449 Einwohner, in Wiesloch sind es demnach 401 Einwohner mehr als im September 2021. St. Leon-Rot wuchs innerhalb der zwölf Monate um 123 Einwohner, Malsch um elf , Dielheim um 134 und Mühlhausen um 67.

Von Konrad Bülow

In einer Pressemitteilung hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises diese Zahlen jüngst veröffentlicht. Es bezieht sich auf die sogenannte Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts. Befindet sich Rauenberg also auf dem absteigenden Ast, während die Kommunen drumherum florieren? Ganz so einfach ist es nicht, wie Werner Brachat-Schwarz vom Landesamt mit Sitz in Stuttgart verdeutlicht.

Die Einwohnerzahl werde von Geburten- und Sterbefällen sowie Zu- und Fortzügen im jeweiligen Zeitraum bestimmt. Zwischen September 2021 und September 2022 sei in Rauenberg die Zahl der Geburten um zehn geringer gewesen als die Zahl der Sterbefälle. 74 Geburten standen demnach 84 Sterbefällen gegenüber. Gleichzeitig seien 25 Personen weniger zu- als weggezogen.

Das scheint zunächst das Bild vom schrumpfenden Rauenberg zu bestätigen. "Dennoch sollten diese Ergebnisse für die einzelnen Kommunen nicht überbewertet werden, weil der Zeitraum von lediglich einem Jahr recht kurz ist und hier auch Zufälligkeiten eine Rolle spielen können", schränkt Brachat-Schwarz allerdings ein. Zudem könne die Entwicklung auch dadurch beeinflusst worden sein, dass die Kommunen in unterschiedlichem Umfang Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben. Bis zum Jahreswechsel 2022/2023 hatte Rauenberg 60 Personen aufgenommen.

Der Statistiker lenkt deshalb den Blick auf eine weitere Tabelle, die die Entwicklung der Kommunen innerhalb der vergangenen fünf Jahre vergleicht. Da steht Rauenberg etwas besser da. Zwischen September 2017 und September 2022 ist Rauenberg demnach um 58 Einwohner voller geworden – ein Zuwachs von 0,7 Prozent. In dieser Tabelle ist es die Gemeinde Malsch, die Verluste verzeichnet, 80 Einwohner weniger als vor fünf Jahren lebten demnach im vergangenen Spätsommer in dem Weinort. Das Wachstum in den anderen Kommunen fällt auf diesen längeren Zeitraum betrachtet auch nicht mehr ganz so deutlich aus, Walldorf etwa hat in den fünf Jahren insgesamt 350 Einwohner hinzugewonnen.

Für den Rauenberger Bürgermeister Peter Seithel sind die Zahlen, die das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises veröffentlicht hat, jedenfalls kein Grund zu verzagen. Es sei jedes Jahr viel Bewegung bei Geburten, Zu- und Fortzügen. Auch Unterschiede bei den Meldefristen und Stichtagen von Meldeämtern und dem Statistischen Landesamt spielten eine Rolle. Um den Jahreswechsel lag die Bevölkerungszahl bei 33 mehr als in besagter Statistik, also bei 8739. Dennoch habe es im Jahr 2022 insgesamt 13 Sterbefälle (84) mehr als Geburten (71) gegeben. 2021 seien es 74 Todesfälle und 89 Geburten gewesen.

Das Landesamt weist darauf hin, dass die Zahlen für den Zeitraum von Januar bis September vorläufig sind. Für das vierte Quartal 2022 hat es noch keine Zahlen zur regionalen Bevölkerungsentwicklung veröffentlicht. Auch sonst kann sich die Statistik noch verändern: Basis der Bevölkerungsfortschreibung ist der Zensus 2011. Das Landesamt macht bei seinen Tabellen darauf aufmerksam, dass die Zahlen ab dem zweiten Quartal des vergangenen Jahres auf Basis des aktuellen Zensus 2022 revidiert werden, "wenn diese – voraussichtlich ab Herbst 2023 – zur Verfügung stehen".