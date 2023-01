Von Konrad Bülow

Rauenberg. Für die Rauenberger ist am 2. Juli Wahltag: An jenem Sonntag gilt es, einen Bürgermeister für die kommenden acht Jahre zu bestimmen. Erlangt bei diesem Wahlgang kein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, geht es am Sonntag, 16. Juli, erneut an die Urnen. Das hat der Rauenberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung