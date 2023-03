"Das geht mir umgekehrt genauso", sagt diese. Das Besondere an ihrem Job: Eine professionelle Seelsorge, so wie sie die christlichen Kirchen aus der Gemeindearbeit, in Krankenhäusern und Notfallorganisationen für Menschen in Krisensituationen kennen, ist in der islamischen Religion weitgehend unbekannt. Esra Kilic gehört zu den Pionieren. "Dieser Beruf ist etwas Neues bei uns. Und ganz besonders für Frauen."

Sie fühle sich gewappnet für diesen Job, sagt sie selbstbewusst. Sie wolle Menschen Raum geben und zeigen, dass Gott bei ihnen sei, "aber ohne, dass ich missionarisch werde." Die Pfarrerin wird in der krankenhauseigenen Kirche auf dem Gelände auch Gottesdienste halten. Die Kapelle könne, so macht sie sich schon mal Gedanken, doch auch Raum für Konzerte bieten. Und mit Blick auf einen interreligiösen Dialog vor Ort freue sie sich, die junge Kollegin Esra Kilic kennenzulernen.

Die 56-jährige studierte Theologin lebte einige Zeit in Lateinamerika und bringt Erfahrungen mit aus verschiedenen ehrenamtlichen und hauptberuflichen Tätigkeiten im sozialen und psychotherapeutischen Umfeld. Zuletzt war die Mutter von drei inzwischen erwachsenen Kindern zehn Jahre Pfarrerin in Eppelheim, heute lebt sie in Heidelberg. Cristina Blázquez spielt Orgel und Posaune und singt in Chören mit.

Damit ist das Team wieder komplett: Christen und Muslime bekommen professionelle Seelsorge vor Ort von Vertreterinnen ihrer jeweiligen Glaubensgemeinschaften. Trost schenken, Betreuung und Beistand anbieten und nicht alleine lassen: So könnte man ihre Aufgaben zusammenfassen. "Denn es ist wichtig, für die Seele zu sorgen", beschreibt Cristina Blázquez ihre Arbeit: "Es sind Begegnungen mit Menschen in Nöten."

Wiesloch. Nach einem Jahr Vakanz ist die Stelle nun wieder besetzt: Pfarrerin Cristina Blázquez hält am kommenden Sonntag ihren Einführungsgottesdienst am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) . Als evangelische Seelsorgerin trifft sie in diesen Tagen auch auf ihre neue Kollegin Esra Kilic. Sie hat im Januar ihre Arbeit als islamische Seelsorgerin aufgenommen.

Von Maria Stumpf

Der Zugang zu Patientinnen sei leichter, verrät sie. Männer verhielten sich etwas vorsichtiger, weil die Situation ungewohnt für sie sei. Für religiöse Fragen sei im Islam der Imam einer Gemeinde zuständig. "Islamische Seelsorge ist in ihrer Form wie die christliche, aber vom Glauben immer präsenter", erklärt sie.

Ein Imam könne zwar ebenfalls die Seelsorgetätigkeit ausführen, ein Seelsorger jedoch keine Imam-Tätigkeit, macht sie deutlich. Wird sie trotzdem ernst genommen in ihrer Arbeit? "Definitiv", betont sie. Für gläubige Menschen könne auch eine religiös ausgerichtete Seelsorge eine große Unterstützung bedeuten, ist sich Esra Kilic sicher. "Es ist deshalb eine gute und wichtige Arbeit. Und der Glaube verbindet."

Ihre Ausbildung zur islamischen Seelsorgerin mit theologischem und praktischem Wissen hat die 30-Jährige am "Mannheimer Institut für Integration und interreligiöse Arbeit" gemacht. Dazu gehörten neben der Theorie auch zwei Jahre Praktikum an der Psychiatrischen Klinik Landau. Die Mutter von zwei Kindern kam vor zehn Jahren aus Lörrach in Süddeutschland in die Metropolregion und lebt mit ihrer Familie in Leimen.

Der Bedarf an ihrer Arbeit sei groß, hat sie festgestellt. "Es gibt wohl viele muslimische Patienten hier." In der Praxis sehe es oft so aus, dass über die Mitarbeiter in der Klinik der Kontakt zu ihr hergestellt werde. "Ich muss allerdings noch bekannter werden. Viele wissen noch nichts von mir."

Info: Cristina Blázquez: Telefon 06222 552185, E-Mail: evang.pfarramt @pzn-wiesloch.de, Esra Kilic: Telefon 06222 552378, E-Mail esra.kilic @pzn-wiesloch.de