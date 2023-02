Von Micha Hörnle

Schriesheim. Da zuckte schon der Dossenheimer Bürgermeister David Faulhaber am Freitagabend im Zehntkeller zusammen. Denn in Gegenwart des Landesinnenministers Thomas Strobl (CDU) musste er sich anhören: "Herzlich willkommen in der schönsten Stadt der Badischen Bergstraße!"

Das sagte Michael Mittelstädt, der Faulhabers Schriesheimer Amtskollegen