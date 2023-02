In der Tat: Die Lehrkräfte schaffen den Rahmen, den Rest machen die Schülerinnen und Schüler selbständig - von der Gestaltung des Logos, das sich auf den Snackboxen wiederfindet, über Einkauf und Lagerung der Produkte bis zur Ausgabe an einer eigens dafür erbauten Holztheke. Auch für die Abrechnung zeichnen die Kids verantwortlich.

Leimen. Etwa 30 Prozent aller Kinder und Jugendlichen gehen in Deutschland morgens mit leerem Magen in die Schule. Hauptgründe dafür sind nicht nur finanzieller Art, mangelndes Bewusstsein der Eltern über die Notwendigkeit einer ausgewogenen Ernährung gehört da mindestens ebenso dazu. In der Leimener Otto-Graf-Realschule gehört "ohne Frühstück in den Tag starten" der Vergangenheit an. Mit Beginn des aktuellen Schuljahres startete man hier das Projekt "Food for thought" – frei übersetzt "Essen zum Nachdenken".

Schon jetzt zeichnet sich ab: Das Projekt entwickelt sich zu einer Erfolgsgeschichte. Etwa 120 der rund 500 Schülerinnen und Schüler füllen sich in den Vormittagspausen ihre Snackbox unter anderem mit Müsliriegel, frischem Obst und Vollkornbrot. Die Verteilung wird organisiert durch die Schülermitverantwortung (SMV), getragen und unterstützt von Schulleitung und dem kompletten Lehrerkollegium.

Für Lehrerin und SMV-Verantwortliche Beate Ellinger ist das Projekt, das in der Region einzigartig ist, längst eine Herzensangelegenheit. "Es ist mittlerweile wirklich zu einem Unterfangen der gesamten Schule geworden", freut sie sich und lobt dabei vor allem die Schülerinnen und Schüler, die nach einer mehrere Monate dauernden Testphase das Projekt regelrecht verinnerlicht haben. Im Vordergrund des Projektes stand von Beginn an die "Schulung sozialer Kompetenzen". Dabei geht es nicht etwa um die Stigmatisierung von Kindern, deren Eltern sich kein Pausenbrot leisten können, vielmehr sollen hier Schüler lernen, anderen Schülern zu helfen.

In der Tat: Die Lehrkräfte schaffen den Rahmen, den Rest machen die Schülerinnen und Schüler selbständig - von der Gestaltung des Logos, das sich auf den Snackboxen wiederfindet, über Einkauf und Lagerung der Produkte bis zur Ausgabe an einer eigens dafür erbauten Holztheke. Auch für die Abrechnung zeichnen die Kids verantwortlich.

Tabea Engel und Paul Schwarz, beide Klasse 10, von der SMV sind sich sicher, "dass wir durch unser Projekt die Energiedepots bei vielen Mitschülern aufladen können." In der Tat: Gesunde Ernährung im Schulalltag fördert eine gesunde geistige und körperliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist Voraussetzung für Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit.

Für die Schule kam letztes Jahr die Anfrage des Sourcing-Spezialisten, der SI Trading GmbH aus Mannheim, genau zur richtigen Zeit. Weltweit sucht SI mit einem internationalen Netzwerk für Unternehmen Waren und Produkte, die schwer zu bekommen sind.

"Mit dem Engagement in der Schule stellen wir uns unserer sozialen Verantwortung und wollen nachhaltig in unserer Region helfen", sagt Geschäftsführer Jonas Seidel, der gemeinsam mit Jugendfreund und Lehrer der Realschule, Nils Körner, die Idee der "Snackbox" hatte und mittlerweile die Finanzierung für zwei Schuljahre zugesichert hat.

"Das gibt uns natürlich Planungssicherheit. Wir alle freuen uns, dass die Kinder und Jugendlichen ihr Projekt weiter ausbauen können", so Körner, der auch einen Dank an zwei lokale Supermärkte richtet, "bei denen wir günstig einkaufen können." Durchaus vorstellbar, dass sich auch andere Schulen ähnliche Projekte vorstellen können. Das Lehrerkollegium der Otto-Graf-Realschule berichtet gerne über die Erfahrungen mit "Food for thought".