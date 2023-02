Von Annette Steininger

Hirschberg. Der Unmut einiger Bürger über die fehlende Beteiligung der Hirschberger Bevölkerung in einer wichtigen Frage ist da; nun könnte es sogar zu einem Bürgerbegehren in Sachen Ortsumgehung kommen. Am Donnerstag vergangener Woche trafen sich nämlich Interessierte, um die Möglichkeiten zu erörtern, "ob und wie dieser schwerwiegende