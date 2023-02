Hirschberg. (RNZ) Auch am vergangenen Wochenende hat die Interessengemeinschaft (IG) Ortsrandentlastungsstraße wieder Unterschriften für ein Bürgerbegehren zugunsten einer Ortsrandentlastungsstraße gesammelt. Dabei sei das Interesse ungebrochen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnisses, das von den Vertrauenspersonen Sylvia Grüll und Steffen Kunz repräsentiert wird.

Eine konkrete Unterschriftenzahl wollte Grüll am Montag noch nicht nennen: "Wir sind euphorisch und machen weiter. Am Wochenende präsentieren wir den Stand der Dinge", kündigte sie an.

Auch an diesem Samstag seien wieder zahlreiche Unterstützer vor die Edeka-Märkte gekommen, wo die IG Unterschriften sammelt: "Auch Menschen aus umliegenden Gemeinden möchten uns moralisch unterstützen, denn natürlich leiden nicht nur die Hirschberger unter der chaotischen Verkehrslage, sondern alle die täglich hier im Stau stehen", so Grüll.

Am kommenden Wochenende werden wieder Stände an den beiden Edeka-Märkten in Großsachsen und Leutershausen zu finden sein; diesmal ab 11 Uhr und bis in den Nachmittag hinein, heißt es von der IG.

Sieben Prozent der wahlberechtigten Hirschberger müssen unterschreiben, damit das Bürgerbegehren in einen Bürgerentscheid mündet. Kunz und Grüll sind überzeugt davon, dass die Unterschriftensammlung auf einem guten Weg ist und diese Anforderung erfüllt wird.