Wiesloch. (kbw) Die nächste Oberbürgermeisterwahl in Wiesloch steht am Sonntag, 1. Oktober, an. Diesen Termin hat der Gemeinderat festgesetzt. Eine eventuelle Stichwahl würde am Sonntag, 22. Oktober, stattfinden. Beide Wahltermine liegen vor den Herbstferien. Der Oberbürgermeister wird auf acht Jahre gewählt.

Die laufende Amtszeit von Oberbürgermeister Dirk Elkemann endet am 31. Dezember. Frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vorher muss gewählt werden. Der 1. Oktober ist somit auch der frühestmögliche Wahltag. Elkemann hat bereits im Januar angekündigt, erneut für den Chefsessel im Rathaus zu kandidieren.

Darauf soll in der Stellenanzeige auch hingewiesen werden, weitere geplante Bewerbungen sind bisher nicht bekannt. Bewerber können bis zum 4. September um 18 Uhr ihre Unterlagen einreichen, lautet der Beschluss. Bei einer Stichwahl gäbe es eine weitere Frist bis zum 4. Oktober. Die Stelle soll am 14. Juli erstmals im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg veröffentlicht werden.

Bei der Wahl am 4. Oktober 2015 wählten die Wieslocher Dirk Elkemann mit 54,47 Prozent der Stimmen zum Oberbürgermeister, er setzte sich damals gegen Kai Schmidt-Eisenlohr durch, der 45,44 Prozent der Wähler überzeugte. Amtsvorgänger Franz Schaidhammer war nicht mehr angetreten. Am 10. Januar 2016 wurde Elkemann offiziell in sein Amt eingeführt.