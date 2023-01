Wiesloch. (tt) Oberbürgermeister Dirk Elkemann tritt bei den 2023 anstehenden Wahlen wieder an. Das erklärte das Stadtoberhaupt beim gestrigen Neujahrsempfang der Stadt im Palatin. "Ich habe die Stadt Wiesloch und die Menschen, die hier leben, in mein Herz geschlossen", sagte der OB.

Er biete diesen Menschen an, weiterhin mit vollem Einsatz an einer positiven Entwicklung der Stadt mitzuwirken. Nach starkem Beifall aus dem Publikum erklärte Elkemann: "Ihr Applaus bewegt und ermuntert mich und bestärkt mich in meiner Entscheidung."

Auch interessant Notlage als Normalzustand: Wieslochs OB Dirk Elkemann schaut auf 2022 zurück

Der 52-Jährige wurde am 4. Oktober 2015 als Nachfolger von Franz Schaidhammer gewählt und trat sein Amt am 1. Januar 2016 an. Er setzte sich damals im ersten Wahlgang mit 54,47 Prozent der Stimmen gegen seinen Mitbewerber, den damaligen Grünen-Landtagsabgeordneten Kai Schmidt-Eisenlohr, der 45,44 Prozent der Stimmen erreichte, durch.