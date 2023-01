Nußloch/Neckargemünd. (cm) Nach drei Jahren Pause ziehen am Samstag und Dienstag, 18. und 21. Februar, wieder Fastnachtsumzüge durch Neckargemünd und Nußloch. Doch wie groß werden diese ausfallen? Klar ist: Nach Corona ist nicht vor Corona. In der Pandemie hat das Vereinsleben gelitten und die aktuelle Energiekrise wirkt sich ebenfalls aus. So wurde bekanntlich der große Umzug in Mannheim abgeblasen, weil es an Ehrenamtlichen fehlt. Die hiesigen Veranstalter setzen aber gerade alle Hebel in Bewegung, um ähnlich große Umzüge wie 2020 zu stemmen.

In Nußloch haben die Gemeinde und der Karneval-Club vor Kurzem einen Aufruf an Vereine, Schulen, Kindergärten, Gruppen und Fastnachtsbegeisterte gestartet und um die Teilnahme am Umzug "Südliche Bergstraße" am Fastnachtsdienstag geworben. Am Freitag, 3. Februar, ab 20.11 Uhr findet eine Planungssitzung im Restaurant "Galerie" statt. Ein Anreiz: Der Verein stellt das "Wurfmaterial" zur Verfügung.

"Die Resonanz schwankte auch in den vergangenen Jahren immer wieder", weiß Clubpräsident Thomas Kretz. "Dieses Jahr haben wir aber mehr Sorgen als sonst." Dabei macht er sich aber weniger um die örtlichen Vereine Gedanken, sondern vielmehr um überregionale Maskengruppen. Auf Einladungen habe man einige Absagen erhalten. "Manche haben zum Beispiel gesagt, dass der Bus zu teuer ist",erzählt Kretz. In der Regel würden zwischen fünf und zehn Maskengruppen teilnehmen, zuletzt hatten nur vier zugesagt. Besser sieht es hingegen bei den Musikgruppen aus: Hier sind der örtliche Musikverein und der Musikzug des Karneval-Clubs am Start, mit weiteren ist der Veranstalter im Gespräch.

Ebenfalls Zusagen gibt es bereits von den befreundeten Karnevalsvereinen aus St. Ilgen, Wiesloch, Wiesenbach und Hoffenheim. Und auch viele Nußlocher Vereine wollen teilnehmen. "Hier hängt es immer davon ab, wie viele Fastnachtsbegeisterte in den Vereinen engagiert sind", weiß Kretz aus Erfahrung. "Wir rechnen hier aber mit einer ähnlichen Beteiligung wie im Jahr 2020." Noch sei es aber für eine genaue Aussage zu früh, weil viele Gruppen über ihre Teilnehme relativ spontan entscheiden würden. Kretz hofft, dass wieder 30 bis 40 Zugnummern zustande kommen, die zum Abschluss im Narrendorf auf dem Lindenplatz zusammentreffen. Der Karneval-Club selbst sei "im Großen und Ganzen" gut durch die Pandemie gekommen: "Unsere Gruppen und Garden sind voll."

Ob sich der große Heidelberger Jubiläumsumzug negativ auf die Zuschauerresonanz auswirken wird, bleibt derweil abzuwarten. "Unser Umzug findet schon ...