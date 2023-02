Von Lukas Werthenbach

Nußloch. Frühlingshafte Temperaturen und strahlender Sonnenschein: Besser hätten die Voraussetzungen am Dienstag für die Rückkehr des Fastnachtsumzugs "Südliche Bergstraße" nach drei Jahren nicht sein können. So war es für die über 450 Protagonisten der 29 Gruppen ein Leichtes, die geschätzten 10.000 Zuschauer in beste Feierlaune zu versetzen.

Neben den zahlreichen Hexen, Dämonen und anderen Gestalten entpuppte sich auch der eine oder andere Wagen als Hingucker. Witze über die Nußlocher Mitfahrbank, der umstrittene "Layla-Song" und ein klares Nein zum Gendern waren dabei nur einige Themen, mit denen die Teilnehmer die Stimmung noch weiter hochkochen ließen.

Schon beim Aufstellen der Gruppen in der Römerstraße floss der Alkohol und dröhnten die Boxen: Schlager- und Partylieder stimmten auf die folgenden Stunden ein. Pünktlich um 14.11 Uhr setzte sich der närrische Lindwurm über Walldorfer Straße und Hildastraße in Bewegung. Ganz vorne die Gajemänndl des Karneval Club Nußloch (KCN), die mit freundlichen Waldgeister-Masken und Ratschen ordentlich Alarm machten. "Narri, Narro" schallte es dazu nicht nur zum Start durch die Römerstraße.

Hintergrund > Über Nußlocher Themen witzelten die "Freunde Schmutziger Donnerstag", kurz "Schmudos", mit ihrem Wagen: Sie hatten beobachtet, dass die örtliche Mitfahrbank nicht genutzt werde. 15 Mitglieder [+] Lesen Sie mehr > Über Nußlocher Themen witzelten die "Freunde Schmutziger Donnerstag", kurz "Schmudos", mit ihrem Wagen: Sie hatten beobachtet, dass die örtliche Mitfahrbank nicht genutzt werde. 15 Mitglieder hatten den Wagen ebenso wie die vorausgeschickten "Autos" samt Schildern "Mitfahrer gesucht" in Dutzenden Arbeitsstunden gebaut. Neben auf der Bank sitzenden Gespenstern markierte ein Schild die Mitfahrbank, die mit "Maisbach" und "Rathaus" zwei Fahrtziele auswies. Zwei weitere Ziele – "Aral Tankstelle" und "Supermarkt Nord" – waren durchgestrichen: eine Anspielung auf die gerade abgerissene Tankstelle in der Hauptstraße und den im Januar per Bürgerentscheid abgelehnten Bau eines Supermarkts. (luw) [-] Weniger anzeigen

Derweil traten die "Verrigde Feierfeggl" aus Wiesenbach als besonders bunte und gut gelaunte Vögel auf, wohingegen die "Hexe vum Grobrunn" naturgemäß einen eher schaurigen Eindruck hinterließen. Doch auch hinter den Masken mit großen Augen und langer Nase verbargen sich fröhliche Narren: Von einem Traktor gezogen wurde ihr Hexenhaus, von dem aus zahlreiche "Gutseln" durch die Luft geschleudert wurden.

Und auch zahlreiche andere Gruppen ließen es förmlich Süßigkeiten "regnen". Zusätzlich Taschentücher verteilten übrigens die Nußlocher Giggelsburg Waiwa, die bei der Gelegenheit mit einem großen Schild auch schon mal Werbung für die Walpurgisnacht am 30. April auf dem Brunnenfeld machten.

Während sich die Umzugsteilnehmer ihren Weg durch die Massengasse bahnten, wartete man bei Bier und Bratwurst im "Narrendorf" am Lindenplatz noch auf ebenjene. Anika Kretz vom KCN sagte bei deren Eintreffen die einzelnen Gruppen an und begrüßte sie gemeinsam mit der Menschenmenge standesgemäß mit "Helau" und Co.

Zur Einstimmung war auch hier ein ...