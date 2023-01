Nußloch. (bmi) In Nußloch ereignete sich der folgenschwerste Zusammenprall des Wochenendes am Samstag gegen 5.50 Uhr auf der Bundesstraße B3: vier Verletzte und vier nicht mehr fahrbereite Autos bei 22.000 Euro Sachschaden lautete hier die Bilanz eines Unfalls auf der Strecke in Richtung Leimen-St. Ilgen.

Wie die Polizei berichtet, war eine 23-jährige BMW-Fahrerin aufgrund der Witterung – von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Eine Kettenreaktion war ausgelöst: Der hinter ihr folgende 44-jährige Fahrer eines VW Caddy hatte den Unfall vermutlich zu spät wahrgenommen, kam auch aufgrund der Glätte nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Er prallte auf den BMW, geriet in Folge auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Opel eines entgegenkommenden 43-Jährigen.

Der Opel wiederum wurde aufgrund des Zusammenstoßes auf den ihm nachfolgenden Dacia eines 19-Jährigen aufgeschoben. Die B 3 war rund zwei Stunden bis etwa 8 Uhr voll gesperrt. Die leicht verletzten Personen kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Die Straßenmeisterei Wiesloch streute die Unfallstelle ab, an der auch die Feuerwehr Nußloch mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, auslaufende Betriebsstoffe aufnahm, Batterien abklemmte und die Unfallstelle ausleuchtete. "Es war wirklich wahnsinnig glatt", bestätigte auch Kommandant Bernd Rensch: Durch den Schneefall über die Nacht und die Minustemperaturen hatte sich eine Eisschicht gebildet.