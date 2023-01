Nußloch. (bmi) Mit Fehlalarmen kennen sich die Feuerwehren aus. Häufig kommt es vor, dass Rauch- und Brandmelder Alarm schlagen – und der Befund vor Ort dann vollkommen unauffällig ist. Dagegen gab es für die Nußlocher Wehr am Freitag eine Premiere mit einem anderen falschen Alarm: Ein aus einem Auto automatisch abgesetzter Notruf führte gegen 14 Uhr im Prozessionsweg zu einem größeren Aufkommen von Rettungskräften – die dort weder eine Person in Not noch einen Unfall vorfanden. Was war passiert? Das "E-Call-Programm" – Kurzform für "Emergency Call", also Notruf – hatte ausgelöst.

Dieses Notrufsystem für Autos ab Baujahr 2018 und jünger setzt automatisch einen Notruf an die 112 ab, wenn ein schwerer Verkehrsunfall passiert ist. Ziel ist es, durch rascher initiierte Rettungsmaßnahmen die Zahl der Verkehrstoten zu senken. "Der Alarm kann auch manuell ausgelöst werden", weiß Nußlochs Kommandant Bernd Rensch. Etwa wenn der Fahrer selbst Hilfe ruft oder auch aus Versehen. Jedenfalls ging so ein Notruf am Freitag aus Nußloch ein – trotz Sprachverbindung meldete sich niemand aus dem Fahrzeug. "Dadurch musste der Leitstellendisponent von einem schweren Verkehrsunfall ausgehen", erklärt Rensch. Also wurden die Nußlocher und Sandhäuser Wehr, Polizei und Rettungsdienst samt Notarzt alarmiert. "Vor Ort konnten wir kein verunfalltes Fahrzeug vorfinden und auch Passanten und Anwohner gaben keinen Hinweis auf einen Notfall", berichtet der Kommandant vom schnellen Einsatzende.

Wie häufig kommt diese Art der "Fehlalarme" vor, bei der viele Rettungskräfte blockiert werden? Die RNZ fragte bei der für den Rhein-Neckar-Kreis zuständigen integrierten Leitstellen in Ladenburg nach. "Bei uns gehen immer wieder E-Calls ein, bei denen tatsächlich kein Notfall vorlag", erklärt Geschäftsführerin Stefanie Heck. Oft löse sich das aber schnell auf, wenn sich die Fahrer für ihre nicht vorhandene Erfahrung mit der Technik oder an der Elektronik spielenden Kinder entschuldigen. Bei Alarmierung und keiner Sprachverbindung müsse man aber von einer Unfallsituation ausgehen. "Hier hatten wir schon viele Einsätze, in der wir eine schwer verunglückte, bewusstlose oder eingeklemmten Person vorgefunden haben", so Heck. Auch Rensch berichtet von einem Einsatz bei einem Unfall mit der Alarmierung über einen "E-Call". Und gerade für den nächtlich alleinbeteiligten Unfall auf Straßen im ländlichen Bereich biete das System einen großen Fortschritt, weiß Heck. Fehlalarme kämen nicht übermäßig vor, auch nicht bei der neuen Notrufapp Nora. "Aber der Preis der zunehmenden Technisierung ist eben, dass jedes zusätzliche Programm neben Chancen auch Risiken birgt."