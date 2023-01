Von Annette Steininger

Hirschberg. "High on Emotion" sang der Gospelchor "Getogether" aus Bensheim eingangs schwungvoll. Emotional wurde es noch mal gegen Ende des Neujahrsempfangs, als Bürgermeister Ralf Gänshirt dem Vorsitzenden des Laufsportvereins (LSP) vor gut 170 Besuchern in der Martin-Stöhr-Schule die Verdienstmedaille in Gold verlieh – die zweithöchste