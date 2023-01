Von Hans-Dieter Siegfried

Frauenweiler. "Nichts ist geiler als Frauenweiler", lautete der Kernsatz von Stefan Seewöster, dem Vorsitzenden des Stadtteilvereins im "gallischen Dorf", beim diesjährigen Neujahrsempfang in der Mehrzweckhalle. In seiner Rede sprach er Vergangenes, aber auch Künftiges an. Er wünschte zunächst allen der etwa 180 Gäste ein glückliches und vor allem