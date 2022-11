Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Was hat die geplante Güterverkehrstrasse Rotterdam-Genua mit Edingen-Neckarhausen zu tun? Das versuchen derzeit Verwaltung und Gemeinderäte herauszufinden. Auf der Strecke sollen überwiegend Güter im Korridor zwischen den Hochseehäfen Rotterdam und Genua transportiert werden.

Konkreter ging es im Gemeinderat am Dienstag um die Frage, ob der geplante Teilabschnitt zwischen Mannheim und Karlsruhe die Gemarkung der Doppelgemeinde tangiert. So viel vorweg: Es ist kompliziert.

Angefragt hatte im Oktober OGL-Rat Thomas Hoffmann, die CDU-Fraktion erklärte außerdem, das Thema bereits im Frühjahr auf dem Schirm gehabt zu haben. Daraufhin stellte die Verwaltung eine Anfrage beim Regierungspräsidium Karlsruhe. Denn das ist die übergeordnete Raumordnungsbehörde.

"So ein Verfahren zieht sich, es hat mehrere Stufen", erklärte Bürgermeisterstellvertreter Dietrich Herold in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Aktuell befinde man sich im fünften Schritt, in dem sämtliche ernsthaft in Betracht kommenden Linienkorridore geprüft werden. Das sind aktuell noch 20 von ursprünglich 50 Varianten.

Laut den Informationen der Verwaltung tangieren diese Varianten Edingen-Neckarhausen nicht. Dafür spreche auch, dass die Doppelgemeinde keine Einladung vom Landratsamt zum nächsten Plangespräch bekommen habe, sagte Herold. "Ich werde aber trotzdem dabei sein und fragen, ob Edingen-Neckarhausen wirklich nicht betroffen ist", kündigte er an.

Dass noch längst nicht alles klar ist, fanden auch Vertreter des Gemeinderats. Thomas Hoffmann dankte der Verwaltung für ihre Arbeit, erklärte aber: "Wenn wir uns nicht ganz getäuscht haben, gibt es eine Variante, bei der gemeindeeigene Grundstücke betroffen wären." Vom Lärm des stetigen Güterverkehrs blieben die Bürger in Edingen-Neckarhausen wohl aber aufgrund der Entfernung verschont, fügte er hinzu.

Ähnliche Worte fand Andreas Daners (SPD). Er habe einen Blick in das Rauminformationssystem "Doris" geworfen. "Dort sind die Gemarkungsgrenzen katastergenau markiert", führte der Sozialdemokrat aus. Beim Vergleich mit der Karte von der Deutschen Bahn sei ihm aufgefallen, dass etwa 500 Meter einer ...