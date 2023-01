Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Nur etwas aus seinem Bett gekrochen ist der Neckar am gestrigen Montag. Anders als zunächst angekündigt, fiel das prognostizierte Hochwasser deutlich kleiner aus. So kletterte der für die hiesige Region maßgebliche Pegel in Gundelsheim am Montagmittag auf einen Höchststand von 2,75 Meter. Doch dies reichte gerade mal aus, um etwas Wasser auf den kleinen Lauer in Neckarsteinach schwappen zu lassen.

Die Stadt hatte die dortigen Parkplätze bereits rechtzeitig gesperrt. Der große Lauer wäre erst ab 3,40 Meter in Gundelsheim betroffen gewesen. Ganz verschont blieb Neckargemünd. Der dortige Neckarlauer wird erst ab einem Pegel von 4,50 Meter überschwemmt.