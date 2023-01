Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Das Hochwasser am Neckar fällt kleiner aus als ursprünglich prognostiziert: Die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg erwartet am frühen Montagmorgen einen Höchststand von 3,20 Meter in Gundelsheim.

Dies bedeutet für Neckarsteinach, dass der als Parkplatz genutzte kleine Lauer auf jeden Fall überflutet wird, wohl aber nicht der große Lauer. Dies wäre der Fall, wenn der Pegel in Gundelsheim über 3,40 Meter steigt, was im Rahmen des Möglichen liegt. "Wir haben ein waches Auge", sagte Bürgermeister Herold Pfeifer am Freitagnachmittag.

Klar scheint, dass Neckargemünd vom Hochwasser verschont wird. Die Stadt wäre erst ab einem Pegel von 4,50 Meter in Gundelsheim betroffen.