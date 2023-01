Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Es regnet in den kommenden Tagen – und zwar viel. Die Wetterfrösche sagen ab dem heutigen Mittwoch bis Ende der Woche jede Menge Niederschlag vorher. Insgesamt sind bis zu 70 Liter auf den Quadratmeter möglich. Das lässt auch wieder die Pegel der Flüsse in der Region anschwellen. Am gestrigen Dienstag prognostizierte die Hochwasser-Vorhersagezentrale Baden-Württemberg für den Pegel in Gundelsheim – an diesem orientieren sich die Städte Neckargemünd und Neckarsteinach – einen Pegel von 3,50 Meter am Samstag. Nach einem Absinken soll am Montag sogar ein Wert von 3,80 Meter erreicht werden, was zur Einstellung der Schifffahrt führen würde. Aber auch fast fünf Meter werden im schlimmsten Fall für möglich gehalten.

In Neckarsteinach wird bereits ab einem Pegel von 2,60 Meter in Gundelsheim der kleine Lauer überflutet. Der große Lauer steht ab 3,40 Meter unter Wasser. Anwohner werden aber erst ab sieben Meter nervös. In Neckargemünd schwappt das Wasser ab 4,50 Meter in Gundelsheim auf den Neckarlauer. Bei 4,70 Meter folgt dann der Parkplatz unter der Friedensbrücke, bei 4,80 Meter der Parkplatz am "Schwanen" auf Kleingemünder Seite und ab 5,50 Meter läuft die Elsenz durch den Rückstau an der Mündung an einer Senke auf die Mühlgasse.