Neckargemünd. (cm) Große Aufregung herrschte am Montagmorgen am Schulzentrum von Max-Born-Gymnasium und Realschule. Bereits im Dezember hatte es im Trakt der Realschule gebrannt. Damals hatte ein Schüler Weihnachtsdekoration in Brand gesetzt. Nun löste um 9.13 Uhr die Brandmeldeanlage aus und der gesamte Gebäudekomplex musste für etwa anderthalb Stunden geräumt werden.

Der Grund diesmal: In einer Jungentoilette im ersten Obergeschoss des Realschultraktes brannte ein Halter für Toilettenpapier aus Kunststoff. Es rauchte so stark, dass die Brandmelder im Flur auslösten. "Eine Selbstentzündung ist hier wohl auszuschließen", meint Feuerwehrchef Dirk Weinmann. "Als wir ankamen, hatte eine Lehrerin den Brand bereits weitgehend gelöscht."

Sie hatte zu einem Feuerlöscher gegriffen. Die Feuerwehr lüftete den stark verrauchten Bereich und inspizierte Wände sowie die Decke. Eine Polizeisprecherin bestätigte Ermittlungen wegen Brandstiftung. Eine Person sei vom Rettungsdienst untersucht und ins Krankenhaus gebracht worden, aber unverletzt geblieben.