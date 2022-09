So will das Projekt "Freiräume" die Innenstadt beleben

Eberbach: So will das Projekt "Freiräume" die Innenstadt beleben

Der Verein "Villa Menzer. Haus für Soziales, Kunst und Kultur" setzt sich weiter für eine Nutzung als "Bürgerzentrum" ein. In der Mitgliederversammlung sei die Zielsetzung des Vereins bestätigt worden, die Villa Menzer als "Bürger- und Kulturzentrum" zu entwickeln. Der Kontakt zu Bürgermeister und Gemeinderat konnte konstruktiv gestaltet werden, wie es hieß. 650.000 Euro Bundesmittel seien "greifbar zugesagt" für die Sanierung der Villa. Und es sei der erklärte Plan der Stadt, in der Villa wieder ein Trauzimmer einzurichten. So sei auch das Ziel des Vereins nun in Sichtweite: Die Villa Menzer solle für Vereine, Gruppen, Firmen und Familien sowie Aktionen und Start-up-Unternehmen Räume und Unterstützung anbieten.

Neckargemünd. (cm/pau) Eigentlich hätte bereits in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderates das Konzept zum Projekt "Freiräume" für die Villa Menzer vorgestellt werden sollen. Die Stadt ist mit dem leerstehenden Gebäude bei dem Programm des Rhein-Neckar-Kreises dabei , das Leerstände zu zeitlich flexibel nutzbaren Gebäuden umfunktionieren will. Das Thema Coworking ist im Gespräch, zudem wird überlegt, wie für Handwerker, Freiberufler, aber auch für Vereine oder Start-ups eine ansprechende Lokalität geschaffen werden kann.

Unter dem Überbegriff "smarter Tourismus" sollen Räume außerdem für Kunst und Kultur entstehen, die Überschrift "nutzungsoffene Räume" zielt hingegen eher auf Nachbarschaftstreffs und Begegnungsstätten ab. Nach einer Bürgerbeteiligung im Frühjahr, bei der viele Nutzungsideen gesammelt worden waren, wurde ein Expertenteam mit der Ausarbeitung des Nutzungskonzeptes betraut. Weil die Unterlagen bis zur Sitzung des Gemeinderates aber nicht fertig waren, sollen sie nun Ende September vorgestellt werden. Stadtsprecherin Nadine Thiele zeigte sich diesbezüglich zuversichtlich: "Wir gehen davon aus, dass nun alles nach Planung verläuft."

Der Verein "Villa Menzer. Haus für Soziales, Kunst und Kultur" setzt sich weiter für eine Nutzung als "Bürgerzentrum" ein. In der Mitgliederversammlung sei die Zielsetzung des Vereins bestätigt worden, die Villa Menzer als "Bürger- und Kulturzentrum" zu entwickeln. Der Kontakt zu Bürgermeister und Gemeinderat konnte konstruktiv gestaltet werden, wie es hieß. 650.000 Euro Bundesmittel seien "greifbar zugesagt" für die Sanierung der Villa. Und es sei der erklärte Plan der Stadt, in der Villa wieder ein Trauzimmer einzurichten. So sei auch das Ziel des Vereins nun in Sichtweite: Die Villa Menzer solle für Vereine, Gruppen, Firmen und Familien sowie Aktionen und Start-up-Unternehmen Räume und Unterstützung anbieten.

Der Verein, der bereits mehrere Ausstellungen in der Villa veranstaltet hat, würde eine solche Nutzung auch weiterhin begrüßen: "Die multifunktionale Konzeption ,Freiräume’ bietet auch Freiheit für Ausstellungen", heißt es. Diese Nutzung habe seit 2008 mit über 33 Veranstaltungen die Villa Menzer bürgernah erhalten. "Mit dieser Tradition zu brechen, wäre nicht sinnvoll", findet der Verein. Ausstellungen und Hochzeiten würden sich gut vereinbaren lassen und zur "wirtschaftlichen Funktionstüchtigkeit" der Villa beitragen.

Aus der Mitmach-Ausstellung "Modelleisenbahnen" Anfang des Jahres habe sich eine "Eisenbahn-AG Neckargemünd" gebildet, die sich eine "Dauerausstellung" und Workshops für Kinder und Beratung für Interessenten zum Ziel gesetzt hat. Zudem sei eine Arbeitsgruppe "Medienwerkstatt" in Planung.

Auch innerhalb des Vereins gab es Veränderungen. Nach einer Satzungsänderung wurde ein erweiterter Vorstand gewählt, dem nun Claus Petschmann, Gudrun Finger-Bergträsser und Max Strack als Vorsitzende, Gerhard Bouwhuis als Schatzmeister sowie Rudolf Atsma als Schriftführer angehören.

Der Verein plant nun am Samstag, 17. September, einen Tag der offenen Tür unter dem Titel "Was wird aus der Villa Menzer?". Ab 15 Uhr gibt’s immer zur vollen Stunde Führungen durch das Gebäude. Das "Café Villa Menzer" sorgt für Bewirtung – insbesondere für die Helfer beim Freiwilligentag der Metropolregion. Von 14 bis 18 Uhr kann man Ulrike Bross aus Neckargemünd zuschauen beim großformatigen Malen. In einem Workshop mit dem Künstler Gerhard Hofmann können Teilnehmer die Technik der Kaltnadel-Radierung erlernen. Eine Anmeldung beim Verein ist notwendig. In einem "Showroom Zukunftswerkstatt Villa Menzer" wird zum "Mitdenken und Mutmachen" eingeladen. Und es wird einen Obst-Flohmarkt der städtischen Jugendbeteiligung geben.