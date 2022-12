Von Christoph Moll

Neckargemünd. Was passiert mit dem Grundstück zwischen Elsenz-Sportplatz und den früheren Ortho-Gebäuden am Stadteingang an der B 45 von Bammental kommend? Eigentlich wollte hier das in Bammental ansässige Metallbauunternehmen Pabst bauen, doch diese Pläne zerschlugen sich. Nun lag dem Gemeinderat eine Bauvoranfrage für das große Areal an der