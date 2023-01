Neckargemünd. (luw/fhs) Auch in der Stadt am Neckar waren und sind die Sternsinger schon vor dem "Dreikönigstag" unterwegs. Dabei erlebten sie am Dienstag eine böse Überraschung, wie Pfarrer Tobias Streit als Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz gegenüber der RNZ berichtete: Offenbar ein Missverständnis führte zu einem Polizeieinsatz. Den bestätige das Polizeipräsidium Mannheim.

"Ein Mann, bei dem unsere Sternsinger geklingelt haben, hat die Polizei gerufen", erzählte Streit am Mittwochnachmittag: Dieser habe gedacht, dass es sich bei der als die "Weisen aus dem Morgenland" verkleideten Gruppe um "Bettler" handele. Die Pointe, die auch den Pfarrer zum Schmunzeln brachte, folgte wenig später: "Unsere Sternsinger waren danach auch bei der Neckargemünder Polizeidienststelle." Dort seien die Kinder und Jugendlichen natürlich herzlich empfangen worden.

Sebastian Löffler von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Mannheim weiß nach Rücksprache mit dem Revier Näheres: "Die Kollegen sind ausgerückt, um nachzusehen, weil am Telefon die Rede war von Pöbelei und weil mehrfach geklingelt wurde, was der Mann nicht wünschte."

Vor Ort stellte die Polizeistreife fest, dass es sich hier um eine Sternsingergruppe handelt. Die Beamten haben sowohl mit dem Anrufer wie mit den jungen Leuten und ihrer Begleitung gesprochen und ihnen auch gesagt, dass "sie es gut sein lassen sollten", wenn jemand nach dem ersten Klingeln nicht aufmachen will.

Die Sternsinger hätten den Beamten erklärt, dass sie bei manchen Adressen nicht sicher sein könnten, ob die Bewohner das erste Klingeln überhaupt gehört haben. Etwa wenn von innen laute Musik zu hören sei oder von der Größe des Anwesen davon ausgegangen werden könne, dass jemand sich vielleicht in einem entlegenen Raum aufhalte und nicht sofort auf das Türläuten aufmerksam werde.

Die Polizei hält fest, dass es sich hier um einen Einzelfall handelte und man ausschließen könne, dass etwaige Trittbrettfahrer eine neue Betrugsmasche ausprobiert hätten. In Neckargemünd und Kleingemünd sind noch bis heute, Donnerstag 5. Januar, Sternsinger mit ihrer Sammelaktion für Kinder unterwegs. Hier in der Stadt sammeln sie die Spenden für die Projekte der Pfarrgemeinde St. Johannes Nepomuk in Niepos und La Florida in Peru.