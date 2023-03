Neckargemünd-Dilsberg. (luw) Eine vermeintlich angefahrene Katze hat am Dienstagabend die "Tierrettung Unterland" auf den Plan gerufen. Wem das Tier gehört, ist unklar.

Wie der "Leiter Einsatzdienst" Jan Franke von der Tierrettung auf RNZ-Nachfrage berichtet, hatten Autofahrer in der Mückenlocher Straße eine Katze am Straßenrand liegen sehen, "die sich kaum noch bewegte". Sie wiesen Anwohner darauf hin, die die Katze mit Decke und Wasser versorgten; doch auch diese wussten nach Frankes Worten nicht, wem sie gehört. Also riefen die Anwohner die Polizei. Und diese wiederum alarmierte die Tierretter. Vor Ort stellten diese dann fest, dass der Vierbeiner unverletzt war. "Es handelt sich einfach nur um ein uraltes Tier, das am Ende seiner Kräfte war", erklärt Franke. Der Allgemeinzustand der Katze sei "altersbedingt akut verschlechtert" gewesen, außerdem sei sie stark unterkühlt gewesen.

"Wir haben die Katze dann zu einem Tierarzt nach Wiesloch gebracht", so Franke. Dort sei sie mit Infusion und Futter "aufgepäppelt" worden. Von dort sei sie aufgrund der ungeklärten Herkunft in ein Tierheim gebracht worden.