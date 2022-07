Von Benjamin Miltner

Bammental. Sie liegt im Osten der Elsenztalgemeinde mitten im Musikerviertel, zwischen Max-Reger- und Lehárstraße und mündet in die Johann-Sebastian-Bach-Straße: die Pfitznerstraße, benannt nach dem Komponisten Hans Pfitzner. Er gilt in Deutschland mittlerweile als Antisemit, weshalb in Deutschland viele Kommunen ihre Hans-Pfitzner-Straße umbenannten.