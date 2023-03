Von Timo Teufert

Walldorf. Am Freitag hat der Abbruch der Brandruine der Bäckerei Rutz in der Altrottstraße in Walldorf begonnen. In der Produktionsstätte der Bäckerei war es aus ungeklärten Gründen am ersten Weihnachtsfeiertag zu einem Großbrand gekommen, bei der die Backstube vollständig zerstört wurde und ein Millionenschaden entstanden ist.

Rund sechs Wochen