Von Timo Teufert

Walldorf. Die Ursache für den Brand in der Produktionshalle der Bäckerei Rutz kann nicht mehr ermittelt werden. Zu diesem Ergebnis kommen die Ermittler von Polizei und Landeskriminalamt. Zu groß sind die Schäden am Gebäude in der Walldorfer Altrottstraße, in dem am ersten Weihnachtsfeiertag ein Großfeuer ausgebrochen war, das die gesamte Produktion